新光保全與新壽基金會共同舉辦「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」

新光保全 (9925-TW) 與新光人壽慈善基金會日前共同攜手舉辦「新學伴關係 2.0 大小筆友面會」。延續新光關係企業內行之有年的書信筆友活動，「新學伴關係 2.0 - 大小筆友計畫」於 2017 年起便與社團法人安得烈慈善協會、財團法人博幼基金會合作，為來自弱勢家庭的小筆友，媒合各行各業的大筆友，當孩子們的人生導師。

新光保全自計畫展開以來便熱烈響應此活動，持續透過內部招募許多員工自願擔任大筆友，藉由平時信件往來給予小筆友心靈的支持與關懷，當中更不乏高階主管的帶頭參與。

新光保全指出，「大小筆友見面會」當天邀請各個不同團體的大筆友共同出席，包括空軍第二戰術戰鬥機聯隊戰鬥機飛行員 (幻象戰機)、聯合報願景工程、新光保全、新光銀行等 15 個大筆友團體出席。而出席的小筆友約 130 人，來自社團法人中華安得烈慈善協會、與財團法人博幼社會福利基金會。

新光保全指出，此一活動內容則是由果陀劇場企劃，讓大小筆友先透過暖身遊戲熟悉彼此，並在鏡子遊戲、最美的藝術品與操偶等戲劇活動中，熱絡場面且歡笑不斷，如孩子們在遊戲中親密的由幻象飛官背起，像是最親愛的大哥哥或是久違了的老朋友一樣，加深大小筆友之間的連結，讓孩子們留下深刻難忘的回憶，場面熱烈感人。

新光保全希望透過與孩子們的相聚，在孩子們心中埋下希望的種子，指引他們尋找夢想，努力實踐，用實際的行動成為他們成長旅途中，最堅強的後盾。