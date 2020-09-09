新保多元布局 獲北市水表建置執行計畫 明年3月底前完成

保全業積極朝多元化布局，新光保全 (9925-TW) 今 (9) 日指出，旗下新光電通攜手通信網路商優納比科技，及智慧水表製造商銓準科技，獲台北市自來水事業處智慧水表建置工程的部分執行計畫，預計明年 3 月底前完成建置。

新光電通除了智慧水表業務開拓成功之外，也預期能進軍智慧瓦斯錶、智慧家庭與能源管理等 AIoT 領域。

台北市自來水事業處自去 (2019) 年起分 12 年，計畫逐步把臺北市約 170 萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，台灣自來水公司約有 700 萬戶，也有 10 年換裝智慧水表的規畫。

新光電通與優納比科技、智慧水表大廠銓準科技合作，在符合國家水利署用水設備標準及台北自來水事業處規範下，整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，取得共 2258 組的智慧水表營運建置，涵蓋地區包含中山、內湖、信義、松山、南港等區域，並預定於 2021 年 3 月底前完成建置作業。

新光保全主管指出，智慧水表具有多項優點，除對水量的監控外，同時也可對用水品質狀態做即時動態監測；通訊模組更可直接傳送水表使用度數，無需人工抄錶，省時省力，也不用擔心打擾到住戶。

另外，民眾透過網路即可查詢即時用水量，有效管理並節約用水；也可主動偵測漏水並設定警訊通知，以避免異常狀況持續發生。台北自來水事業處更希望藉由智慧水表的普及，提供包括水質水量監測、水安全、節水等結合便民服務平台功能提升用水的服務價值及其利用效率。

水資源的數據時代已然展開，新光電通表示，物聯網是實現智慧水表即時取得水資源與用水行為數據的關鍵技術。選用適合的通訊網路與智慧終端設備，結合物聯網服務平台，即能完整實現智慧城市的便民應用。新光電通除了智慧水表外，也預期能進軍智慧瓦斯錶、智慧家庭、能源管理等 AIoT 領域。

新光保全積朝向多元化業務發展，並以物聯網、機器人開發及步入高齡化社亟需的遠距照護爲發展的主軸；與鴻海 (2317-TW) 轉投資的肚肚進行策略聯盟，跨入店面智慧營銷市場，共同打造智慧餐飲生態系，搶攻全台 20 萬家餐廳店家客戶。

新保今年上半年稅後純益 4.45 億元，年增 16.01%，每股純益爲 1.15 元。