〈旭暉應材展望〉Q4本業回溫、轉投資貢獻 全年可望維持獲利

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 受惠中國面板客戶恢復開案、轉投資宏碩逐步貢獻營運下，第 3 季單季轉虧為盈，展望第 4 季，旭暉應材表示，金屬遮罩業務逐步回溫，加上宏碩貢獻，第 4 季可望再優於第 3 季，法人估，旭暉應材全年有機會維持獲利。

旭暉應材上半年受疫情、中國 OLED 面板廠開案進度放緩拖累，營運轉虧，為降低受單一營運風險衝擊，7 月宣布擴大投資國內微波真空管設計生產商宏碩，並規劃在中國黃石廠導入 CVD 封裝塗層新廠。

旭暉應材指出，7 月 23 日才開始依持股比例認列宏碩營收獲利貢獻，累計至 9 月底才達到持股 42-43% 規劃，因此，預期第 4 季來自宏碩營收獲利貢獻將較第 3 季再增加，而宏碩第 4 季也將認列中科院等大型標案。

據了解，旭暉應材第 3 季營收比重，金屬遮罩營收由 82% 降至 45%、精密洗淨則降至 12%、投資宏碩等半導體業務則占 40%，其他 2%，而以毛利率貢獻來看，宏碩高於平均值，其次是金屬遮罩業務，精密洗淨業務則低於平均值。

本業方面，旭暉應材表示，原預期中國 OLED 面板廠今年將陸續轉往 6 代線開案，但受疫情影響，開案進度遞延至第 4 季，目前已看到客戶 10、11 月陸續將新機開案由 5.5 代線轉往 6 代線，預期將有助營運升溫，長期看好 OLED 趨勢不變。

旭輝應材第 3 季單季由虧轉盈，稅後純益 731.5 萬元，每股純益 0.11 元，累計前 3 季稅後仍虧損 2146.7 萬元，每股虧 0.32 元。