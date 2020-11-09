中國面板廠恢復開案 旭暉應材Q3轉盈每股賺0.11元

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 今 (9) 日公告第 3 季財報，受惠中國面板客戶恢復開案、拉貨回溫，加上轉投資宏碩挹注營收、獲利，單季營運虧轉盈，較市場預期的時間提早一季，單季稅後純益 731.5 萬元，每股純益 0.11 元，但受上半年虧損拖累，前 3 季每股仍虧 0.32 元。

旭輝應材第 3 季營收 1.74 億元，季增 72.99%，年減 19.21%，毛利率 34.08%，季增 14.87 個百分點、年減 14.78 個百分點，營益率 15.31%，較上季虧轉盈、年減 15.96 個百分點，稅後純益 731.5 萬元，也由上季虧轉盈、年減 90.08%，每股純益 0.11 元。

旭暉應材累計前 3 季營收 4.13 億元，年減 38%，毛利率 23.92%，年減 21.69 個百分點，加上受上半年虧損影響營益率 -4.11%、稅後虧損 2146.7 萬元，皆由去年盈轉虧，每股虧 0.32 元。

營收比重來看，旭暉應材第 3 季金屬遮罩營收由 82% 降至 45%、精密洗淨則降至 12%、投資宏碩等半導體業務則占 40%，其他 2%。據了解，旭暉應材目前持有宏碩約 42-43% 股權。

展望未來，旭暉應材表示，中國面板客戶第 3 季起開始為新機暖身，重啟開案，將有助營運逐步回溫，加上投資宏碩跨足半導體、國防領域，效益逐步顯現，看好第 4 季營運將再優於第 3 季。