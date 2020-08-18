〈同欣電法說〉CIS供不應求 不排除適度調整價格

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，由於手機多鏡頭趨勢延續，影像感測器 (CIS) 仍供不應求，近期並無感受降價壓力，未來將持續與客戶溝通，不排除適度調整價格。

呂紹萍表示，客戶產品市占率持續提升，帶動 CIS 需求增加，預計第三季 RW(晶圓重組) 月產能將新增 5-6 萬片，整體產能估達 15-16 萬片，可望滿足客戶需求。

由於近期 CIS 封測產能供不應求，將與客戶討論較合理的報價，若客戶認同，將適度調整價格。

至於合併勝麗，呂紹萍認為，CIS 封測共分四階段，包括 CP(晶圓測試)、RW(晶圓重組)、組裝、FT(成品測試)，同欣電擅長前面兩階段，勝麗則擅長後面兩個階段，雙方將分別專注在消費性、車用領域應用，互補綜效高，隨著近期車用市場回溫，也有助同欣電營運。

呂紹萍看好，雙方合併後將囊括全球前六大 CIS 業者，且近期日系 IDM 持續與台灣晶圓廠合作，采鈺也在同欣電隔壁廠房，擴建彩色濾光片 (Color Filter) 產能，有助同欣電深化與客戶合作。

新廠規劃上，同欣電預計，八德新廠將在 2022 年第一季完工，根據先前經驗，從搬入設備至產能建置，至少需 6 個月，預計最快 2022 年第三季開出產能。