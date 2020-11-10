〈美國總統大選〉美司法部長授權官員 對潛在選舉舞弊展開調查

在川普陣營指控大選舞弊之際，美國司法部長巴爾 (William Barr) 已授權司法部官員，對大選中可能存在的違規行為展開調查，同時承認當下並沒有這方面的確鑿證據。

巴爾週一 (9 日) 發出一份備忘錄，授權全國各地司法部門及其高級助手，在他們所轄地區的總統選舉結果得到核證之前，他們可以針對「實質性投票和計票不當」做出指控。

正如巴爾本人在信中所承認，傳統上人們對聯邦檢察官採取這種干預方式不屑一顧，認為針對潛在詐欺行為的調查，應在選舉告一段落後進行。但巴爾反對這種方式，譴責這是「被動和延遲的執法方法」。

然而這一行動仍具爭議性，據《紐約時報》報導，在相關新聞出爐後不久，負責監督選舉舞弊調查的司法部官員 Richard Pilger 宣布辭職。

巴爾一直是川普的支持者，此前對郵寄選票可能產生選舉舞弊也附和川普的看法，不過自大選之後就未再針對此一議題發聲。

一位司法部官員表示，川普和白宮官員皆未授意巴爾採取這樣的行動，但有一些共和黨議員要求司法部出面。

紐約南部地區的前美國助理檢察官 Mimi Rocha 譴責這一備忘錄，認為它否定了美國司法部在大選底定前不介入的政策，特別是，目前沒有明顯而可信的舞弊，不應過早介入其中。

巴爾指稱，時間至關重要，大選結果得到認證前不採取公開調查行動「絕不是硬性規定」，這會使不當行為無法及時糾正。