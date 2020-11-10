中國拉貨力道趨緩 崇越10月營收28.44億元 月減1成

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 公告 10 月營收 28.44 億元，月減 10.16%，年增 6.59%，前 10 月營收 300.73 億元，年增 17.69%；由於中國銷售力道趨緩，崇越 10 月營收較上月衰退，全年來看，半導體材料、工程業績雙雙成長，前 10 月營收已接近去年全年 317 億元水準。

崇越第三季營收 90.68 億元，季減 3.25%，年增 11.14%，毛利率 11.35%，季減 0.79 個百分點，年減 1.68 個百分點，營益率 4.94%，季減 1.3 個百分點，年減 1.56 個百分點，稅後純益 5.21 億元，季減 4.06 個百分點，年增 9.62%，每股稅後純益 2.87 元。

崇越前三季營收 272.29 億元，年增 18.98%，毛利率 11.79%，年減 1.1 個百分點，營益率 5.63%，年減 0.52 個百分點，稅後純益 15.2 億元，年增 15.15%，每股稅後純益 8.37 元。

崇越指出，由於新冠 (COVID-19) 疫情，及貿易戰等不確定因素，客戶皆積極備貨，帶動公司第二、三季營收分別寫下歷史新高及次高紀錄；展望第四季，儘管步入半導體淡季，但客戶拉貨力道維持高檔下，營收仍可望持平上季。

崇越目前半導體材料暨電子材料營收比重約 8 成，環保工程逾 1 成，剩下近 1 成為太陽能與廠務系統工程。