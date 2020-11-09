晶技前三季稅後純益10億元超越去年全年 EPS 3.37元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 第三季營收以 31.4 億元改寫歷史新高，今 (9) 日公布最新財報，稅後純益 4.19 億元，每股純益也達 1.35 元，前三季稅後純益 10.45 億元，超越去年全年，每股純益 3.37 元。

依照晶技目前最新接單狀況，法人估，晶技第四季營收將超過 32 億元創新高，今年營收將攻破 110 億元，改寫 2012 年創下的 109.28 億元年度營收紀錄。

晶技第三季營收 31.4 億元，毛利率 30.62%，季增 0.71 個百分點，年增 6.03 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 13.39%，年增 78.6%，單季每股純益達 1.35 元。

晶技前三季營收 78.15 億元，毛利率 30.16%，年增 6.94 個百分點，稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，已超越去年全年獲利，每股純益 3.37 元。

晶技 10 月營收 10.87 億元寫次高，僅次 9 月 11.77 億元，月減 7.7%，年增 35.03%，前 10 月營收為 89.02 億元，年增 30.88%；值得注意的是，晶技在市場需求及市占率增加帶動下，8 月起營收已連 3 個月站上 10 億元。

依目前的訂單及預訂出貨狀況來看，晶技 11 月營收可望持續站穩 10 億元以上，受惠台灣平鎮廠新增 5 條小型化產線，效益逐步發揮，未來將再擴產。

晶技董事長林萬興指出，2012 年晶技營收達 109.28 億元創高，是因當年無線通訊由 3G 轉換到 4G，今年有 4G 轉換到 5G 通訊，帶動頻率元件的需求提升，且晶技今年提前訂購 4 條新增生產線，預計 2021 年寧波廠將完成安裝，有助明年產能再提升。