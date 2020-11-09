國產Q3純益同期新高 前三季EPS 1.31元賺贏去年全年

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，在毛利率、本業獲利續創新高下，稅後純益 7.2 億元，季減 5.7%、年增 209%，每股純益 0.57 元，寫下同期新高；前三季稅後純益 17.53 億元，年增 210%，每股純益 1.31 元。

國產第三季營收 47.06 億元，季增 3.2%、年增 1%；毛利率 18.2%、季增 0.4 個百分點、年增 10.8 個百分點；營益率 13.8%，季增 0.1 個百分點、年增 11.3 個百分點，稅後純益 7.2 億元，季減 5.7%、年增 209%，每股純益 0.57 元。

累計國產前三季營收 132.03 億元，年減 4.6%、毛利率 16.1%，年增 9.2 個百分點、營益率 11.9%，年增 10 個百分點、稅後純益 17.53 億元，年增 210%，每股純益 1.31 元。

國產表示，擇優出貨的策略奏效，加上台商回流實質建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈，高單價及毛利的高端混凝土出貨量不斷大幅增加，第三季毛利率、本業獲利續創新高。

不過，國產第二季有業外利益回沖，墊高稅後純益比較基期，導致第三季純益季減，不過在減資瘦身後，單季每股純益仍維持成長，與純益雙雙創下同期新高。

而國產也公告 10 月營收 17.49 億元，寫下 21 個月新高，月增 2.3%、年增 3.8%；累計前 10 月營收 149.52 億元，年減 2.8%，國產解釋，若撇除去年處分的福建水泥影響數，累計前 10 月營收年增 12.9％。