〈台股盤前〉美國大選不確定因素消除 朝萬三關卡叩關

台股上周五 (6 日) 股匯齊揚，盤中距離「萬三」大關僅差臨門一腳，終場上漲 54.73 點，收在 12973.53 點。法人認為，在美國大選不確定因素消除後，台股本周估將在 12800 點至 13000 點間，偏多震盪整理。

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，科技股帶頭美股上演慶祝行情。內外資法人分析，拜登勝選有利綠能、電動車、基建、醫療保健及華為等五大類「拜登勝選受惠股」。

MSCI 預計台北時間 11 日凌晨公布新一季權重調整。摩根士丹利搶先預測，印度權重受惠大型股納入，將被顯著上調，流入資金上看 25 億美金；大陸股市也可能持續加碼，使台股面臨下修挑戰。不過被動式基金調整預期為短期影響因素，無礙主動式基金跟隨全球股市做多台股。

全球半導體龍頭英特爾擴大晶片委外代工，傳出找上聯電合作，下單 28 奈米通訊 WiFi 與車用相關晶片，並傳出由於晶圓代工產能吃緊，英特爾高層為確保供貨無虞，親自致電聯電高層，希望聯電全力支援供貨。

電動車大廠特斯拉上海廠落實「在地供應」，擴大使用在中國當地生產的零組件比重，從原本的 3 成，12 月起拉升至 100%。台灣特斯拉供應鏈中，貿聯 - KY、聯嘉、英利 - KY、同致在當地均設有生產基地，可望受惠。

法人認為，在美國大選不確定因素消除後，揮別技術性回檔，台股本周估將在 12800 點至 13000 點間，偏多震盪整理，可關注 10 月營收及第三季報亮眼個股。

