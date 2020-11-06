【日盛投顧】指數兵臨萬三關卡

◆盤勢分析

1. 美國大選對市場影響淡化，美國股市近日連續彈升，進而帶動台股市場信心，周五加權指數最高點來到 12，999 點，但因臨近周末假期、加上台股交易時段道瓊期貨走低，買盤追價力道趨於保守，僅兵臨萬三關卡，但未能跨過，最終加權指數上漲 54.73 點，收在 12，973.53 點，漲幅為 0.42%，成交金額則為 1838.67 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 135.95 億元：外資買超 138.35 億元、投信賣超 1.87 億元、自營商賣超 0.53 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周五大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

(2)均線：指數周五持續守穩在所有均線之上，目前以 12，800 點關卡 (亦為 5 日線附近) 作為支撐區。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破萬三的機會。

3. 櫃買指數周五終場上漲 0.35%，收在 165.81 點，目前處在所有均線之上，下檔以半年線位置 (約 161.6 點) 為波段支撐。

4. 觀盤重點：美國大選後，市場掀起一股「害怕錯過行情」的氣氛，隨外資回補持股，指數自 11/2 起連續 5 日上漲，但考量已臨近萬三心理關卡，短線漲多之個股，仍應避免過度追高；隨市場目光重回基本面，我們建議投資人審視手中持股 10 月營收變化，後續選股方面，蘋果 iPhone12、索尼 PS5、任天堂 Switch 搭配雙 11、聖誕檔期，銷量可期，相關供應鏈可留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、二線塑化、運動風，亦可追蹤。

車用、貨櫃航運、板卡、IC 設計受資金青睞

1. 車用: 隨車市走出谷底，市場逐漸開始重新檢視車用電子的發展，尤其以先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及電動車兩大領域受到關注，相關個股 3552 同致、2231 為升、4551 智伸科、6288 聯嘉、4976 佳凌、6283 淳安，周五受資金青睞，股價齊揚。

2. 貨櫃航運: 年底前有雙 11、聖誕節等購物檔期，消費性電子出貨量看增，貨櫃航運供需吃緊情況可能將持續至明年農曆年前，相關業者 2615 萬海、2609 陽明、2603 長榮周五股價收紅，並同步創下波段新高。

3. 板卡: 比特幣近日走勢強勁，逼近 16，000 美元大關，並締造 2018 年元月以來新高，國內板卡廠因此受到激勵，相關個股包括 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺、5386 青雲、2425 承啟、3515 華擎周五股價走強。

4. 報復性消費: 疫情仍在全球蔓延，民眾原先出國遊玩的預算，可能將移轉至線上購買 3C 電子產品，雙 11、聖誕購物檔期可能出現報復性消費，蘋果 iPhone12、索尼 PS5、任天堂 Switch 銷售展望正向，相關供應鏈包括 2330 台積電、4958 臻鼎 - KY、4938 和碩、2317 鴻海、6679 鈺太、2308 台達電、6412 群電、3227 原相等。