王品Q3獲利創6年半來新高 前三季轉盈 EPS 2.52元

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2.74 億元，年增 111.94%，每股純益 3.6 元，創同期次高以及 26 季來新高紀錄，前三季也順利轉盈，稅後純益 1.9 億元，年減 36.6%，每股純益 2.52 元。

王品第三季合併營收 44.59 億元，年增 6.03%，營業毛利 21.41 億元，年增 17.26%，毛利率 48%，年增 4.59 個百分點，營業利益 4 億元，年增 113.2%，營業利益率 8.95%，年增 4.5 個百分點。

王品說明，台灣事業群在 7、8 月受惠暑期聚餐效應，第三季連續 3 個月營收創同期新高，單季營收 29.1 億元，季增 20.16%、年增 12.74%。

王品中國事業群第三季營收 15.5 億元，較上季成長高達 45.75%，王品說明，中國在疫情逐漸平穩後，消費者傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，恢復速度領先同業，其中，西堤單月營業額更創 2005 年進入中國市場以來最佳紀錄。

近來王品也持續新增品牌並調整既有品牌，看好國人愛吃日料 9 月新推出「町食就是定食」，主打高 CP 值日式定食，而「聚北海道昆布鍋」增設自助吧。

另一方面，王品旗下「Su/food」攜手統一超推出外送店取，子公司萬鮮也布局冷凍、常溫食品上架全聯千家門店，而青花驕進入量販、12mini 上架萊爾富，開拓既有品牌業績新動能。

展望後市，王品強調對景氣樂觀，正積極透過品牌轉型、開發新商模和火鍋群加速展店等持續強化營運。