撤銷收購WhatsApp、Instagram？臉書14頁長文反擊：甭談！

美國監管單位和國會希望臉書 (FB-US) 撤銷收購 WhatsApp 和 Instagram，臉書顯然已有答案：甭談。



《華爾街日報》報導，面對國會和反壟斷監管單位有意強制臉書與 WhatsApp 和 Instagram 分道揚鑣，臉書受委任律師已草擬長達 14 頁的策略文件，闡明公司立場。

臉書主張，撤銷 WhatsApp 和 Instagram 的收購將直接違反既定法律，耗費數十億美元，同時也對用戶造成傷害。

眾議院反壟斷小組準備本月稍晚公布其對臉書、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的調查結果。先前媒體報導，聯邦貿易委員會 (FTC) 可能年底前對臉書提起訴訟，或許聚焦該公司收購 WhatsApp 和 Instagram 的交易，主張該交易嚴重降低了社交網絡領域的競爭力。

臉書 2012 年以 10 億美元收購 Instagram，接著 2014 年以 190 億美元收購 WhatsApp，當時 FTC 均審視過這兩筆交易且沒有反對。

臉書遭到川普政府與左傾民主黨人的敵視，如參議員 Elizabeth Warren 就曾呼籲臉書拆分 WhatsApp 和 Instagram。

臉書、谷歌、推特執行長同意 28 日出席聽證會

另外，臉書、谷歌和推特 (TWTR-US) 執行長已同意 10 月 28 日將向參議院商務委員會就《通信法》第 230 條發表證詞。

該條法規保障科技公司免於為用戶在其網路平台上的發言承擔責任，但同時又允許他們對其進行審核。該聽證會也涵蓋隱私以及「媒體主宰」主題。

推特證實執行長 Jack Dorsey 將出席聽證會，臉書發言人證實祖克柏也將出席。該委員會發言人則證實 3 家企業執行長都將如期出席。

該聽證會將是祖克柏和谷歌 Pichai 在 7 月與蘋果庫克和亞馬遜貝佐斯向眾議院反壟斷小組發表證詞以來，首次在國會露面。