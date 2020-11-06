台股逼近萬三 漲54點收12973點寫收盤次高 周線翻紅

美國大選結果尚未出爐，美股周四仍全面大漲，台北股匯今 (6) 日齊揚，台幣早盤衝破彭淮南防線 28.5 元，台股電子股普遍走堅，IC 設計族群買氣熱絡，帶動指數一度逼近萬三大關，來到 12999.16 點，終場漲勢略為收斂，收在 12973.53 點，上漲 54.73 點或 0.42%，成交值 1829.52 億元，周線翻紅，累計本周上漲 427.19 點。

觀察蘋概三王表現，台積電 ADR 周四收漲逾 1%，但今日股價開高後，盤中一度翻黑，終場小漲 0.3%，收 452.5 元；鴻海 10 月合併營收創歷史第 3 高，法人看好第 4 季業績將衝高，帶動股價漲近 1%，收在 79.7 元；大立光則遭遇賣壓，一度跌至 3065 元，終場下跌 1.7%，收 3145 元。

其他權值股互有漲跌，聯發科一路在平盤附近震盪，終場前獲得資金挹注，漲 0.5%、收 700 元；聯電開高走低，終場小跌 0.1%，守住 30 元整數關卡；統一超、國巨、環球晶等也都震盪走跌；不過，台達電、中信金、廣達、中租 - KY、巨大、儒鴻等，均獲得資金點火。

股后矽力 - KY 今日再發威，連續 2 天噴出漲停，攻上 2340 元歷史新高，拉近與股王大立光之間的差距，並帶動 IC 設計股群起激昂，高速傳輸介面晶片廠祥碩及 ASIC 業者世芯 - KY 營運獲法人看好，雙雙亮燈漲停，此外，原相漲逾半根停板，力旺、瑞昱、聯詠、矽創等多檔漲勢相當強勁。

二線板卡廠今日也獲得買盤青睞，映泰、撼訊今日雙雙亮燈漲停，承啟、華擎漲逾半根停板，三大板卡廠華碩、技嘉、微星都在盤面上表現。

光電類股今日偏弱勢，其中，太陽能族群面臨漲多拉回，元晶、聯合再生、太極、碩禾、安集等，分別下挫約 2-5%；觸控雙雄、面板雙虎也都遭到大幅調節，TPK 跌逾半根停板、GIS 跌逾 2%，友達股價同步跌逾 2%，群創翻黑挫近 1%。