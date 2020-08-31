〈閎暉股臨會〉華新科焦佑衡接任新董座 即日起生效

閎暉 (3311-TW) 今 (31) 日召開臨時董事會決議，由被動元件大廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡擔任閎暉新董座，並於即日起生效，將推動閎暉加速轉型、擴大營運模式、提升核心競爭力。

閎暉今日召開股東臨時會，會中完成董事補選，由華新科董事長焦佑衡及協理陳錦惠補選進入董事會，隨後召開臨時董事會，推舉焦佑衡擔任新董座，即日起生效；而原董事長宋恭源及副董事長陳廣中雙雙卸任，但仍留在董事會，持續參與董事會運作。

閎暉表示，新董座上任後，將著重公司治理、董事會運作及長期成長策略，並推動閎暉加速轉型、擴大營運規模、提升核心競爭力。

閎暉過去聚焦於手機按鍵模組及汽車零組件開發製造，但隨著近年智慧型手機發展，手機按鍵需求降低，開始進行轉型，目前透過既有技術，發展機構整合元件及汽車零組件等兩大領域。

閎暉機構整合元件產品，包括穿戴式及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等；汽車零組件產品則有內裝機構零組件。

閎暉表示，汽車零組件產品為近年積極發展重點，由於過去車用基期低，加上領域發展有初步效益，每年業績穩定以雙位數成長，近 5 年來營收比重已從 20-30% 提升至 52%。