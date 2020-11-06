〈貴金屬盤後〉美政府分裂 美元大跌 英央行增購公債 金價登上7週高點

週四 (5 日) 交易，黃金期貨價格上漲並收在近 7 週最高點，係因英國央行增加公債購買量、美元大跌，以及投資者認為美國大選結果似乎更傾向分裂政府。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「市場告訴我們，先前金價修正大部分係因選舉前的不確定性，雖然現在仍有很高度的不確定性，但這漲勢顯示，黃金多頭至少某程度上放心了，且預期無論結果如何，都會有大規模的刺激措施出現。」

Zaner Metals 週四報告指出，英國央行增加購買公債 1500 億英鎊 (1950 億美元) 的消息「表明一些央行正採取行動，降低經濟遭受到的疫情衝擊，因疫情重燃，已導致政府再次限制大眾活動。」

「其次，美元大幅下跌且跌勢可能會延續至週末，這提供了美元計價的黃金支撐力。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 50.60 美元或 2.7%，收每盎司 1946.80 美元。

根據 FactSet，此為交易最活躍契約自 9 月 18 日以來最高點，且今日漲幅也是自 4 月以來最大單日漲幅。

在 Fed 週四宣布維持美國關鍵利率在貼近 0 的水準後不久，金價在電子盤繼續走高至 1948.30 美元。Fed 表示，經濟正在復甦，但仍「遠低於」危機前的水準。

12 月白銀期貨價格上漲 1.30 美元或近 5.4%，收每盎司 25.191 美元，為 2 週多以來最高收盤價。

週二美國大選後，繼續計票工作，民主黨候選人拜登即將取得勝利，而川普總統團隊則提出法律訴訟，與此同時，共和黨也更有可能守住參議院。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，川普在推特上發出暫停計票的要求後，金價獲得進一步上升動力。「他可能會丟掉總統寶座，但他沒有丟掉靠推特發文推動市場的能力。」

此後，「所有貨幣計價的金價走高，兌日元達到 2 週高點、兌歐元達到 6 週高點。」

與此同時，美元週四承壓，ICE 美元指數下降 0.8%。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 表示，「黃金從美國總統大選的潛在結果中獲得了不錯的支撐力，該結果就是拜登勝選但出現分裂政府，這激起市場猜測，美國的狀況將持續支持包括黃金在內的各種資產價格。」

「投資者押注，比起川普連任，拜登若勝選更有可能推出更大規模的財政刺激措施，但因為共和黨守住參議院，川普先前調降的公司稅恐怕也不可能調高回來。」

美國勞工部週四公布，10 月 31 日止的一週，初次請領失業救濟金人數減少 7000 人，降至 751000 人。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期減少的人數更多。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 0.1%，收每磅 3.08 美元。

1 月交割的白金期貨價格上漲 3.4%，收每盎司 899.90 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 3.3％，收每磅 2383.60 美元。

StoneX EMEA 和亞洲市場分析主管 Rhona O'Connell 週四寫道，「英美鉑業公司 (ANGPY-US) 因漏水導致第二座冶煉廠停止運營，隨後已降低其產量和銷售財測數字，第一座工廠在今年 2 月爆炸後迄今仍在維修中。」

該公司調降其今年的冶煉產品與銷售目標，鉑族金屬自 310 萬至 330 萬盎司調降至約莫 250 萬盎司。