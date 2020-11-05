〈貴金屬盤後〉選情膠著 藍海前景消退 金價跌破1900美元

週三 (4 日) 交易，黃金期貨價格收盤跌破 1900 美元關卡，係因選情膠著，民主黨拿下參議院多數席位的前景消退，新一波大規模的再通膨財政協助方案恐怕難產，該方案被視為有利黃金。

在緊繃的選舉過後，大宗商品投資人也在等待 Fed 週四公布政策更新消息。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「投機者近幾日買進黃金是因為預期選後將出現藍海，即民主黨拿下白宮和國會，那就會產生更大規模的刺激措施支出。」

「那些交易者退出是因為看到分裂政府的可能性，即拜登入主白宮，但共和黨拿下參議院，這是我們看到黃金疲軟的背後原因。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 14.20 美元或近 0.7%，收每盎司 1896.20 美元。

根據 FactSet 數據，週二收盤價是最前月契約自 10 月 27 日以來最高價位。

12 月白銀期貨價格下跌 44 美分或近 1.8%，收每盎司 23.893 美元。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，「黃金價格沒有獲得本料定出現的「藍海」推波助瀾，藍海本應可重新引發黃金長期看漲趨勢。」



美國選舉日尚未誕生明確勝選者，幾個關鍵州選情太膠著難以分辨將由誰拿下，且由於新冠疫情影響，使用郵寄選票也延長了計票製表的進程。

專家指稱，一些關鍵戰場如密西根州、威州和賓州可能要花數日才能確定，即使目前這些州以一些非正式統計來說，傾向拜登。

儘管如此，藍海席捲華盛頓的前景似乎已經不太可能，也遏制了政府將掏出更多資金幫助受困企業與勞工的市場預期。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「一旦總統大選確定勝出者，接著刺激措施就會返回討論桌上，我想會有大方案出台，令美元走疲，並抬升金價衝破 2000 美元且停留在這關卡以上。」

經濟數據

遜於預期的美國 10 月私營部門就業報告 (小非農報告) 公布後，金價收復了一些稍早跌幅。ADP 公布，10 月份私營產業新增就業 36.5 萬人，根據 FactSet，經濟學家共識估計為 67.5 萬人。本週五勞工部將公布更受關注的非農就業報告。

然而，隨後公布了一些較樂觀的數據，讓金價跌至盤中低點。美國 9 月份國際貿易赤字下降 4.7%，自 8 月的 670 億美元下降至 639 億美元。此外， IHS Markit 服務業 PMI 10 月份終值自初值的 56 上升至 56.9。

接著 ISM 美國服務業指數 10 月份自前月的 57.8% 下降至 56.6%，令黃金收復跌幅，再次重返 1900 美元關卡。

Wright 表示，ISM 服務業數據是個「失敗」，也清楚表明因為沒有更多刺激措施，經濟成長正遲滯，「這將是未來幾日黃金上漲的部分原因。」

Fed 可能會提供更多指示，稱他們已準備好為金融市場提供進一步的支撐，這也可能提振黃金。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「我們相信，現下拋售黃金會創造出以更低價撈進一些黃金的好機會。這是因為上升趨勢仍然完好無損，Fed 週四根本沒機會發出鷹派聲調。」

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