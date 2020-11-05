10月CPI連9月負成長 仍無通縮疑慮

主計總處今 (5) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年跌 0.24%，連 9 個月負成長，反映油料費、燃氣、蔬果、旅館住宿費和通訊費下跌，不過，主計總處指出，核心 CPI 仍漲 0.53%，且國內內需動能還算穩定，暫無通縮疑慮。

圖表：主計總處提供。

主計總處指出，調查的 7 大類中，以交通及通訊類較去年同期跌幅 2.39% 較大，原因為油料費下跌 15.96%，加上通訊費跌 1.50%，不過，機票價格上漲 10.45%，抵銷部分跌幅。

而受疫情影響，旅館住宿費下跌，也使教養娛樂類年跌 1.03%；至於食物類跌 0.28%，主要因水果和蔬菜價格分別下跌 8.79%、2.88%。

反觀雜項類漲 1.23%，主計總處說明，此反映金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲，加上保母費因中秋節循例加價所致。

按商品性質別觀察，商品類下跌 1.23%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 2.25%，半耐久性消費品漲 0.34%，耐久性消費品漲 0.06%；另服務類漲 0.63%，其中運輸費和外食費各漲 5.67%、0.77%，娛樂服務則跌 3.00%。

觀察鄰近國家 (地區)CPI 表現，前 9 月我國 CPI 年跌 0.30%，新加坡跌 0.2%，日本漲 0.3%，香港漲 0.5%，南韓漲 0.6%，而中國漲 3.3%。