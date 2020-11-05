〈國票金法說〉股價淨值比仍偏低 未來股利採平衡政策

國票金控 (2889-TW) 今 (5) 日舉行法說會，國票金表示，今年前 9 月獲利成長超過 16%，且 ROA(資產報酬率) 居所有金控之冠，截至 9 月底，每股淨值 12.76 元，目前股價 12 元左右，股價淨值比 (P/B) 仍偏低，未來股利發放將採平衡政策，兼顧殖利率與成長需求。

國票金今年前 9 月稅後純益 24.67 億元，年成長 16.09%，也創 15 年新高，每股稅後純益 0.85 元，全年 EPS 可望挑戰突破 1 元，目前每股淨值 12.76 元。

從子公司來看，國際票券今年前 9 月稅後純益 21.89 億元，較去年同期成長 21.22%，每股稅後純益 1.34 元；另一子公司國票證券也從新產品線出發，使得今年前 9 月稅後純益 8.44 億元，較去年同期成長 14.83%。

董事長魏啟林表示，國票金控今年前 9 月獲利成長，是因子公司營運表現優異，其中國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 及跨足聯貸業務，近期統籌主辦日月潭力麗溫泉酒店興建所需資金的聯貸案 20.4 億元，使票券收益成長。

魏啟林進一步指出，該公司經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

國票金去年、今年上半年 ROA 分別為 1.27%、1.48%，均居所有金控之冠，也遠優於中位數 0.79%、0.73%；至於 ROE 部分，截至今年上半年，達 10.8%，躍居金控中第 5 名，國票金說明，因為產業特性，不像其他金控有壽險或銀行，因此槓桿倍數比其他金控低，導致 ROE 表現不如 ROA，但是在排名上還是位居所有金控前列。

國票金今年配發現金股利 0.65 元，若以今年除息前一日股價計算，股息殖利率為 5.32%，2017 年以來，只有去年殖利率低於 5%，其餘都高於 5%，國票金表示，未來股利發放將採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。

為響應政府提出的 5+2 產業創新計畫及 6 大核心戰略產業，國際票券跨入綠能融資業務，綠能授信承作額度與動用餘額，今年以來成長 297%、5836%，藉由提供綠能業者多元的融資方式及專業諮詢，共同創造政府、生態、綠能業者、農漁民及國票的五贏目標。國際票券並因響應政府推廣綠能政策，綠能融資餘額居票券業之冠，積極開發外幣債券等利基型業務。

國票證券經紀、承銷與自營三業務上，持續「穩增長，調結構」的基調，深耕客群，穩健獲利，經紀業務方面，3 月份受讓大鼎證券，全力提高市佔率，自營業務方面，不論是期權交易、參與 ETF 造市及權證發行，均有亮眼成績；承銷業務近年在 IPO 及 SPO 市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。