〈國票金法說〉全球低利逆勢受惠 董座看好下半年獲利比上半年更好

國票金控 (2889-TW) 今 (14) 日舉行法說會，董事長魏啟林表示，今 (2020) 年上半年新冠肺炎疫情衝擊，但國票金卻逆勢受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，且部位操作得宜實現資本利得，因此上半年獲利優於去年同期表現，1-6 月稅後純益 14.9 億元，年成長達 10.14%，每股稅後純益為 0.52 元，每股淨值 12.6 元，展望後市，魏啟林強調：「下半年會比上半年更好」。

魏啟林表示，在績效表現良好下，惠譽國際信評等公司確認國票金及其子公司國票與國票證的國內長期信用評等均為 A+，維持展望穩定，今年以來多數國內外金融機構的信評均遭國際信評公司降評，或評等展望轉為「負向」，但國票金及其子公司在 6 月最新信評結果，仍維持評等不變，是少數被國際信評公司評為「穏定」展望的金融機構。

魏啟林進一步指出，新冠肺炎疫情衝擊下，國票金上半年獲利仍較去年同期逆勢成長，得力於三家子公司營運表現優異，其中，國際票券授信業務近年積極調整授信結構，發展綠能產業授信，同時推展 FRCP 及聯貸業務，使票券收益成長，另於經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

魏啟林表示，因為疫情影響，台灣八大公股行庫已經申請下修下半年獲利目標，但相較公股行庫，國票金控超前部署，對上半年經濟變動進行模擬，因此對於下半年獲利有信心維持穩健，預期下半年會比上半年更好。

國票金發言人邱銘恩表示，如果與市場 16 家金控相比，上半年僅有富邦金、國泰金、國票金、日盛金、合庫金自結稅後純益的年成長率為正成長，不僅如此，國票金已是高殖利率股，以現階段股價計算，現金股利殖利率仍達 5.9%、接近 6%。

從個別子公司來看，國際票券 1-6 月稅後純益 13 億 911 萬元，年成長 11.12%，每股稅後純益 0.8 元；另一子公司國票證券 1-6 月稅後純益 3 億 8658 萬元，年成長 4.4%，每股稅後純益 0.5 元。

國票證券子公司經紀、承銷與自營三業務上，持續「穩增長，調結構」的基調，深耕客群，穩健獲利，經紀業務方面，3 月份受讓大鼎證券，全力提高市佔率，自營業務方面，不論是期權交易、參與 ETF 造市及權證發行，均有亮眼成績；承銷業務近年在 IPO 及 SPO 市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於去年同期。此外，國票創投在創投本業布局生技業有成及轉投資的大陸租賃事業，亦有出色的表現。

此外，國票金與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。

值得關注的是，蔡衍明之子蔡紹中首次以國票金副董事長身分出席國票金法說會，由於純網銀樂天國際商銀將在下半年開業，此時蔡紹中加入董事會陣營備受矚目。