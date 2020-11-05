權值股回穩、拜登概念股開趴 台股漲50點收全日最高12918點

美國大選逐漸明朗，民主黨候選人拜登距離勝選門檻只差一步，激勵美股全面收高，但台股今 (5) 日走勢震盪，半導體、電子股普遍走弱，聯發科、大立光等零星個股仍獲資金點火，被視為拜登概念股的太陽能、生技則全面吸引買盤進駐，終場大漲 50.90 點，收在全日最高 12918.8 點，成交值僅 1742.7 億元。

觀察主要權值股走勢，台積電今日在平盤下震盪，終場翻紅小漲 0.2%，收在 451 元，守住月線支撐；大立光盤中在資金湧入下，漲幅逐漸擴大，終場大漲 2.5%，站上 3200 元；鴻海則一路在平盤附近整理，終場收小漲；聯電今日遭遇高檔賣壓，重挫逾 3%，力守 30 元整數關卡；台達電、瑞昱、聯詠、研華等同步下挫；晶圓代工廠世界先進第四季與明年展望樂觀，獲外資調升目標價，激勵股價漲近 4%，重返百元。

IC 設計指標股聯發科持續獲法人青睞，今日股價勁揚近 3%，收在 696 元；電源管理 IC 廠矽力 - KY 第三季旺季業績亮眼，股價續飆並直奔漲停價 2130 元，再寫歷史新高；高速傳輸介面晶片廠祥碩大漲半根停板，收在 1475 元；世芯 - KY 受惠中國去美化效應，第四季業績可望優於第三季，股價盤中急拉，一度衝上漲停，終場收 528 元。

太陽能族群被視為拜登概念股，在市場資金湧入下，達能、元晶、碩禾股價均亮燈漲停，茂迪、聯合再生、太極漲逾半根停板，買氣相當熱絡。此外，風電族群同樣表現不俗，上緯投控、亞力、華城、中興電等多檔盤中漲逾 3%。

拜登主張優化歐巴馬健保，市場認為對生醫產業較為友善，激勵生技股走揚，中化生率先攻上漲停，雃博漲逾 5%，合世、泰博、寶齡富錦、永昕、醣聯等，漲勢也相當強勁，此外，圓點奈米今天以 75 元登錄興櫃，盤中衝到 380 元，成功擠下達亞，登上新生技股王寶座。