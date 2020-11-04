元晶Q3雙率17個月新高 EPS 0.35元 連兩季維持獲利

太陽能廠元晶 (6443-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，稅後純益 1.31 億元，季增 130%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.35 元，前三季稅後虧損 2.74 億元，每股稅後虧損 0.72 元；受惠台灣綠能政策以及旺季加持，元晶第三季毛利率、營益率皆創 17 個月新高，推升第三季維持連兩季獲利，，不過由於第一季虧損幅度過大，前三季虧損仍較去年同期擴大。。

元晶第三季營收 13.5 億元，季增 10.2%，年增 12.88%，毛利率 16.37%，季增 4.98 個百分點，年增 12.7 個百分點，營益率 9.7%，季增 4.28 個百分點，較去年同期翻正，稅後純益 1.31 億元，季增 130%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.35 元。

元晶前三季營收 35.8 億元，年增 4.18%，毛利率 10.28%，年增 3.93 個百分點，營益率 - 6.71%，稅後虧損 2.74 億元，虧損較去年同期擴大，每股稅後虧損 0.72 元。

元晶表示，綠色能源發展為國際共識，台灣政府也大力推動綠能政策，太陽能電池模組製造者大者恆大趨勢確立，同時，為與國內同業產品做出區隔，搶搭大型太陽能案場開工潮，已引進先進大尺寸電池及模組產線設備，預計明年第一季前完成，屆時將有助公司提升產品競爭優勢，拓展海外事業。

元晶看好，新電池及模組設備導入後，高效電池產能將再提升 50%，先進模組產能也可增加 65% 以上，未來提升財務以及產品結構後，明年將可持續降低生產成本，擴大營運規模。

元晶認為，先進大尺寸 M6、M10 與 M12 電池及模組已是國際趨勢，且因受限原始廠房大小以及資金條件，台廠尚未有其他同業投入新產能，因此看好此次新產線將有助公司在國內取得領先地位，擴大海外銷售業務。