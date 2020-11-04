聯詠Q3三率三升 EPS 5.6元同寫新高 前三季每股賺13.43元超越去年全年

聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠 TDDI、SoC 兩大產品線出貨成長，營收改寫新猷，加上產品組合優化，第三季三率三升，毛利率達 34.45%、營益率為 19.37%，雙寫歷史新高，每股純益更首度站上 5 元，前三季賺贏去年全年的 13.03 元。

聯詠第三季營收 220.02 億元，季增 18.23%，年增 32.58%，毛利率 34.45%，季增 0.97 個百分點，年增 3.38 個百分點，營益率 19.37%，季增 2.36 個百分點，年增 4.62 個百分點，稅後純益 34.05 億元，季增 33.16%，年增 67.65%，每股稅後純益 5.6 元。

聯詠前三季營收 575.03 億元，年增 20.18%，毛利率 33.77%，年增 1.82 個百分點，營益率 17.44%，年增 1.94 個百分點，稅後純益 81.73 億元，年增 31.57%，每股稅後純益 13.43 元。

聯詠第三季受惠消費性電子回溫，以及居家辦公、遠距教學需求延續，筆電、平板、電競螢幕與大電視 SoC (系統單晶片) 出貨續強，加上華為海思退出市場，聯詠取得更多市占，TDDI (觸控暨驅動整合晶片) 也隨著手機市場反彈，出貨有不錯成長，第三季營收因此創下歷史新高。

聯詠近期因 SoC 營收比重持續提升，毛利率連三季改寫新猷，同時營益率因營收規模擴大也提升，雙率走揚帶動下，單季每股獲利大賺逾半股本，也推升前三季賺贏去年全年。