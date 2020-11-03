車用散熱風扇需求回溫 元山歐系客戶提前啟動拉貨

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 表示，由於上半年客戶拉貨力道弱，原預計庫存調節將持續到年底，不過隨著車市回溫、風扇需求成長，歐洲客戶已提前啟動拉貨，並已開始討論明年訂單，看好第 4 季、明年營運有望進一步成長。

元山表示，今年第 2 季開始，歐洲籠罩新冠肺炎疫情，客戶拉貨力道保守、調整庫存，按照客戶原訂計畫，年底庫存才會陸續去化完成，但隨著車市回溫，客戶已提前完成庫存調整並啟動拉貨，下單量逐步回到疫情前水準。

元山的車用散熱風扇應用，包括座椅、中控系統、影音系統、充電、香氛系統、PM2.5 過濾器等，以歐洲客戶居大宗，占整體營收比重約 6 成，其次為中國占 3 成，其他地區占 1 成。

歐洲方面，元山主要供貨給歐洲供應商大廠，並間接打入歐洲汽車一線大廠，市占約 40-45%；中國則由於競爭較激烈，市占約 20%，目標明年達 30%。

元山除車用散熱風扇，筆電散熱更受惠疫情，消費者待在家的時間拉長，推升電競風扇出貨成長強勁，相關高階 IT 網通業績前 3 季年增 43%，元山看好動能延續至明年初。

隨著元山進入產業出貨旺季，車用需求回升，且已初步掌握明年訂單，加上筆電散熱應用出貨暢旺，今、明年營運不看淡。