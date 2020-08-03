〈信驊財報〉Q2賺近一股本 上半年每股賺15.83元創新高

伺服器管理晶片廠信驊 (5274-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，稅後純益 3.23 億元，季增 48.17%，年增 78.45%，每股稅後純益 9.46 元，上半年稅後純益 5.41 億元，年增 47.81%，每股稅後純益 15.83 元；受惠資料中心建置需求強勁，信驊第二季單季賺近一股本，創新高。

信驊第二季營收 9.01 億元，季增 23.09%，年增 72.28%，毛利率 62.42%，季增 0.01 個百分點，年減 2.11 個百分點，營益率 43.22%，季增 3.26 個百分點，年增 2.92 個百分點，稅後純益 3.23 億元，季增 48.17%，年增 78.45%，每股稅後純益 9.46 元。

信驊上半年營收 16.34 億元，年增 52.14%，毛利率 62.42%，年減 1.61 個百分點，營益率 41.76%，年增 1.71 個百分點，稅後純益 5.41 億元，年增 47.81%，每股稅後純益 15.83 元。

信驊第二季受惠遠距需求爆發，資料中心建置明顯升溫，ODM 客戶拉貨也轉強，推升營收創下歷史新高，雙率維持高檔下，獲利年增逾 78%，單季賺近一股本。