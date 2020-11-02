〈陸股盤後〉中小企業繳出好成績 創業板指上漲2%

周一 (2 日)A 股開高震盪走高，盤前亞股普偏受到假日英國政府宣布二度封鎖英格蘭地區的利空而走跌，油價一度崩跌逾 5%，美期也下挫，不過 A 股走勢並未受到影響。

創業板第三季財報季閉幕，企業業績持續保持高成長，資金湧進創業板，刺激指數收盤上漲約 2%，為 A 股三指數之冠。

滬深兩市成交量保持在 8000 億人民幣之上，不過較前一個交易下跌約 450 億人民幣，達 8124 億人民幣。

盤面上，家電、白酒，充電樁、汽車等類股漲幅較高；生技、機場、保險、旅遊等類股則走弱。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指小漲 0.02%，報 3225.12 點；深證成指上漲 1.39%，報 13420.96 點；創業板指上漲 1.98%，報 2708.39 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 30.81 億元，其中滬股通買超人民幣 6.31 億元，深股通買超人民幣 24.5 億元。

產業消息

媒體報導指出中國小型家電出貨訂單出現排隊潮，不少工廠將停車場暫時存放準備出貨的產品，利多消息帶動家電類股狂飆，惠而浦、科沃斯、深康佳紛紛漲停、新寶股份跳漲 8.7%、天際股份大漲 7%、美的集團勁揚 7.1%。

英媒報導指出華為計劃在上海興建一座不使用美國技術的晶圓代工廠，以避開美國制裁，雖然對華為手機業務幫助不大，但半導體類股仍走揚，友訊達、韋爾股份、深康佳紛紛漲停，必創科技大漲 10.7%、聖邦股份勁揚 7.1%、思瑞浦大漲 6.9%。

法人觀點

源達財經指出從上證技術面來看，今日指數開高震盪走低，盤中反彈相對無力，甚至一度逼近 3200 點關卡，短期均線持續走弱，短空趨勢仍未改變。目前市場消息面仍不穩定，操作上還是需要保持持股水位，不急於積極進場。隨著中國資本市場未來朝向全面註冊制發展，後續應該留意業績成長的個股。

