狂買反向ETF 傳央行致電投信緊盯外資套匯

外資 9 月以來持續大買反向 ETF，不僅因為台股位處高位階，透露出避險心態濃厚，隨著新台幣不斷強勢升值，傳出央行近期致電投信公司，了解外資頻頻加碼反向 ETF 是否有套匯之虞。

金管會主委黃天牧日前指出，「外資占台股市值創新高」，讓外界開始關注外資個股操作，其實，從 9 月底開始，外資的避險部位就開始逐步大增，最主要鎖碼標的是元大台灣 50 反 1，推升元大台灣 50 反 1 外資比重從 30% 左右，大增至昨 (29) 日已攀升至 41.13%。

另外兩檔台股主要反向 ETF－－國泰臺灣加權反 1、富邦臺灣加權反 1，雖然買超不在外資前幾名，但也是近一個月以來外資力買標的，兩檔反向 ETF 的外資持股比率都攀高至 80.63%、86.41%，來到歷史高檔區。

由於外資匯入資金若購買債券、貨幣市場工具等，有不能超過匯入資金 30% 的限制，但購買反向 ETF 則沒有額度限制，且買反向 ETF 需要全額以台幣市值交割，申請匯入投資時就能實現結匯，若新台幣升值，還能額外獲得匯兌收益。

新台幣今年前 9 月強升 3.3%，其中光是 9 月單月大幅升值約 1.4%，對應外資 9 月起大買反向 ETF，傳出央行關切外資是否趁對沖風險之餘還兼賺匯差。

其實央行早於 2018 年 1 月底就曾警盯外資是否透過反向 ETF 炒匯，彭淮南時任央行總裁，當時直接請反向 ETF 發行規模最大的元大投信到央行「喝咖啡」做簡報；但是，此波外資持有反向 ETF 規模已經突破 600 億元，相較 2018 年 1 月底的不到 300 億元已經翻倍，因此央行為了控匯，傳出近期已致電投信公司了解外資頻頻加碼反向 ETF 是否有套匯之虞。