10月台灣製造業PMI連5升 創2018年2月以來最快擴張速度

中華經濟研究院今 (2) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，續揚 1.6 個百分點至 59.3%，不僅連 5 個月擴張，更創 2018 年 2 月以來最快擴張速度，而製造業「未來六個月展望」指數雖微跌 0.3 個百分點至 58.3%，為連 3 個月呈現擴張。

中經院院長張傳章指出，本次製造業 PMI 的 5 項調查指標全數呈擴張或上升，其中，新增訂單、生產指數皆持續維持在 60.0% 以上的擴張速度，且分別攀升 4.5、2.4 個百分點至 65.9%、63.7%，創 44 個月、34 個月以來最快擴張速度，是推升 PMI 的主因。

張傳章也表示，儘管廠商憂心全球二次疫情的不確定性，但已不像疫情爆發初期恐慌。

圖表：中經院提供。

六大產業 PMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業 (70.5%)、基礎原物料產業 (60.2%)、電子暨光學產業 (59.5%)、食品暨紡織產業 (57.2%)、化學暨生技醫療產業 (56.5%) 和電力暨機械設備產業 (53.1%)，反映受疫情衝擊最大的原物料、機械設備等產業已脫離谷底。

另一方面，製造業「未來六個月展望」指數微跌 0.3 個百分點至 58.3%，仍連 3 月擴張，其中，化學暨生技醫療產業 (62.0%)、基礎原物料產業 (63.8%) 和交通工具產業 (75.0%) 皆持續維持 60.0% 以上擴張速度，而交通工具產業更攀升至 2014 年 5 月以來最快擴張速度。

除了製造業，中經院公布 10 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 已連 5 個月擴張，惟本月指數續跌 2.2 個百分點至 53.4%，4 項組成指標中均呈現擴張或上升。

而八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (58.9%)、資訊暨通訊傳播業 (58.8%)、運輸倉儲業 (58.5%)、營造暨不動產業 (56.8%)、零售業 (55.0%) 與金融保險業 (52.1%)，僅住宿餐飲業 (42.9%) 和批發業 (48.3%) 則回報緊縮。

另外，全體非製造業的「未來六個月展望」指數已連 5 個月呈現擴張，惟指數回跌 1.6 個百分點至 52.9%，八大產業中，六大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業 (66.7%)、零售業 (60.0%)、教育暨專業科學業 (56.5%)、金融保險業 (54.6%)、運輸倉儲業 (53.6%) 和批發業 (52.1%)，僅住宿餐飲業 (39.3%) 和資訊暨通訊傳播業 (47.1%) 回報緊縮。