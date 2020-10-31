北科大創校109週年 義隆董座葉儀晧獲頒名譽博士

北科大今 (31) 日舉辦創校 109 年週年校慶，會中指出，義隆 (2458-TW) 董事長葉儀皓帶領公司成為全球筆電、人機介面的 IC 設計及模組龍頭，並贊助母校與 MIT 校際產學合作，更催生台灣 AI 學校，為表彰他對母校、產業及國家的重大貢獻，頒授名譽博士予葉儀晧。

北科大表示，葉儀晧 1977 年畢業自國立臺北工專 (北科大前身) 電子工程科，隨後取得交大電子研究所碩士，1994 年起，帶領義隆布局專利，改寫全球 IT 產業遊戲規則，多項產品締造世界第一紀錄，三大產品線包括觸控板、觸控螢幕、指向裝置全球市占率均過半，並持續加速產品 AI 化及拓展多領域應用。

此外，葉儀晧高度重視研發技術自主化，即便預見原有市場飽和，仍帶領公司開發觸控應用新藍海，成功突破國際大廠專利壁壘，奠定觸控 IC 領先地位，帶動義隆屢獲海內外肯定。

義隆今年拿下美國消費性電子展「創新設計與工程獎」、四度榮獲富比士全球績優小企業，獲《數位時代》評選為「2019 年高價值企業 100 強」排行榜第 7 名，《天下雜誌》「2020 最佳營運績效五十強」第 25 名，並入列台灣中型 100 指數、台灣資訊科技指數、台灣高股息指數，葉儀皓也獲《哈佛商業評論》選為台灣 CEO 100 強。

葉儀晧會中表示，在臺北工專求學時代，結實的實作訓練，加上光華商場各種嶄新商品刺激、完整零組件設備，讓我培養出研發的興趣，更影響日後創業制定規格，並勇於捍衛研發出來的成果。

葉儀晧也以自身經驗為例，勉勵年輕學子要培養終身學習能力，懷抱對工作的滿腔熱情，在不斷挑戰中追求成就感，發揮北科大實作的競爭優勢、創新的核心精神，更應掌握 AI 帶來的各種變革及新應用，加強英文能力及建立國際觀，以應對瞬息萬變的大環境。

北科大 109 週年校慶出席者，包括總統府資政顏志發、考試院考試委員姚立德、經濟部次長林全能、拓凱董事長沈文振、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪等均共襄盛舉。