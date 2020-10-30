〈允強法說〉Q3純益季增近37% 前三季EPS 1.15元

不銹鋼管及鋼板廠允強 (2034-TW) 今 (30) 日召開法說會並公告第三季財報，稅後純益 1.88 億元，季增 36.9%、年減 6%，每股純益 0.46 元，前三季每股純益 1.15 元。

允強第三季營收 30.93 億元，季增 6.7%、年減 32%；毛利率 9.8%，季增 0.2 個百分點、年減 0.6 個百分點；營益率 4.7%，季增 0.3 個百分點、年減 1.2 個百分點；稅後純益 1.88 億元，季增 36.9%、年減 6%，每股純益 0.46 元。

累計允強前三季營收 97.53 億元，年減 22.5%、毛利率 9.3%，年減 1.7 個百分點、營益率 4.2%，年減 2.2 個百分點，稅後純益 4.7 億元，年減 28%，每股純益 1.15 元。

允強經營團隊指出，今年以來雖然外銷市場受到疫情嚴重衝擊，導致需求下滑，但內銷在科技大廠積極建廠擴產下，需求相對有撐。

不過，允強外銷比重雖然高達 8 成，但今年以來並未受新台幣強升影響，業外出現匯損，對此，允強財務主管指出，主要是因為在土耳其投資，當地貨幣里拉貶值幅度大於新台幣升值，抵銷匯損影響。

允強前三季市場營收占比，台灣約 23%、歐洲 24%、美洲 18%、亞洲 15%、澳洲 12%、非洲 8%；以產品組合來看，不銹鋼鋼管 53.3%、不銹鋼鋼板、捲 44.9%，其他不銹鋼製品 1.8%。

允強也宣布，擬辦理現增 3000 萬股，以及發行國內第三次無擔保轉換公司債，總面額 10 億元，用以充實營運資金、償還銀行借款，優化財物結構。