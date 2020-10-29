〈台達電法說〉疫情衝擊印度擴產計畫 估延至明年初完工

台達電 (2308-TW) 印度廠因為疫情趨嚴，建廠投產進度遞延，執行長鄭平表示，目前預估到明年初完工，先轉至泰達電的泰國廠區生產，同時也會持續提升泰達電的自動化比重，持續優化營運效率。

鄭平指出，印度疫情越來越嚴重，可掌握度不高，印度廠原先 3 月要完工，但現在看要到明年初才會完成，而原本要轉到印度生產的產品，先轉到泰國去，推升泰達電營收利潤明顯成長。

鄭平透露，雖然近一年時間，從中國調動很多資源去泰達電，但目前自動化比重僅約 30%，加上泰國廠生產產品與中國廠區也不相同，設備需要客製化，都還有很大的優化空間。

至於國內，由於子公司被動元件廠乾坤的電桿產品，在 5G 帶動下，供不應求，產線持續滿載，台達電也在南科擴廠，預計明年將啟用生產。

資本支出方面，台達電表示，今年均按照計畫進行，主要投入在廠房土木工程，明年隨南科、印度等廠區相繼完工，資本支出將會以添購設備為主，並不會沒有其餘特別支出。

以產能分佈來看，鄭平指出，中國 65%、泰國 20%，台灣等其他地方 15%，原本希望能把中國比例下降，但印度沒有追上，不過，現在看起來中國最穩，未來則會考量客戶、關稅等，配合印度廠完工，做彈性調整。

而外界也關注台達電併購計畫，但鄭平表示，併購一直有在看，但增加產能並不會去考慮，會以補強技術、客人、地區等方向發展。