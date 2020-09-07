圓剛、圓展8月營收雙創歷史新高 前8月超越去年全年

圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 今(7) 日公告 8 月營收，受惠宅經濟、遠距商機延續，雙創歷史新高，累計前 8 月營收也超越去年全年，展望下半年，法人看好，圓剛搭上輝達 (NVDA-US) 推出 AI 邊緣運算嵌入式電腦，圓展則受惠歐美學校陸續復學，可望挹注營運維持高檔。

圓剛 8 月合併營收則為 10.15 億元，月增 24.55%、年增 280.57%，累計今年前 8 月營收 35.97 億元，年增 84.80%，超越去年全年。

圓剛今年成疫情以來受惠公司之一，隨著遠距、宅經濟商機延續下，電競、創作者周邊產品需求暢旺，日前也與輝達合作推出 AI 邊緣運算嵌入式電腦，搶攻 AI 應用商機，加上子公司圓展動能延續，第 3 季營運可望創下歷史單季新高。

圓展 8 月合併營收則達 5.98 億元，月增 27.69 %、年增 196.91%，累計今年前 8 月營收達 21.76 億元，年增 51.47%，同樣超越去年全年。

圓展表示，旗下視訊、教育兩大產品需求暢旺，歐美學校 8 月陸續計畫性復學，帶動旗下實物攝影機、追蹤式攝影機、平板充電車需求，目前正積極滿足客戶需求，9 月訂單維持高檔，對第 4 季也維持審慎樂觀看法。

視訊會議方面，圓展指出，旗下視訊會議、遠距教學及 PTZ 自動追蹤攝影機產品，受惠遠距工作需求，下半年動能仍強，日前新款 USB 視訊會議攝影機也獲 Google Meet 認證，可望為下半年營運再添動能。