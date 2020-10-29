不受美大選變數干擾 投信點名消費、科技股Q4有潛利

美國總統大選進入倒數階段，鹿死誰手即將揭曉，投信認為，不論誰勝出，繼續推動美國經濟成長大方向不變，點名第 4 季投資可先行布局消費、科技類股可望搭上市場趨勢順風車啟動漲勢。

根據彭博統計，在柯林頓及歐巴馬任期內，標準普爾 500 指數漲幅雙雙飆破 200%；進一步時拉長時間來看，過去 75 年中，標準普爾 500 指數在民主黨和共和黨政府管理下平均約有 11% 的年化報酬率。

此外，在此期間，美國經濟也成長了約 3.0%，顯示不論是共和黨或民主黨執政，美國經濟在兩黨領導下都有不錯的表現。

景順投信表示，選前不確定性政治因素讓金融市場波動加劇，而選後隨著大局底定，以及過去不管共和黨或民主黨執政，均將推動美國經濟成長下。

景順投信指出，選後投資人將重新聚焦經濟基本面，其中消費占美國 GDP 的 70%，且在疫情尚未結束下，包括電子商務及宅經濟等長線新科技消費趨勢仍可望持續成長。

從財政刺激的角度來看，美國大選後，兩黨應可達成新一輪刺激經濟方案，預期刺激方案可望促進美國人民收入、支持消費活動，投資人不妨可以提前布局消費趨勢主題，掌握大選後的消費商機。

摩根投信則看好科技類股，統計自 2000 年以來 MSCI 亞太科技指數各季度表現，第 4 季勝率高達 7 成，平均漲幅達 3.02%，高居各季之冠；延續至隔年第一季上漲機率仍達 65%，平均漲幅也有 2.8%，意謂投資人第 4 季布局亞太科技股，有機會搭上行情順風車。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧分析，第 4 季向來是亞太地區的傳統消費旺季，亞太科技股可望受惠海外節慶需求及新產品周期等消費題材，舉例來說，蘋果近期推出三年來首度重大改款的手機，搭載的 5G 有望刺激換機潮，市場普遍預期可以拉動 5G 相關與周邊供應鏈，為第四季增添更多科技話題。

張致寧指出，受惠於 5G、AI、高效能運算等新應用，亞太通訊服務、資訊科技指數的企業每股盈餘仍續獲上修；以市場角度來看，台、韓兩地在科技股展現需求韌性的支撐下，仍可維持 EPS 預估增長為正，科技產業今、明年仍有望維持雙位數成長。