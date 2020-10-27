〈每日外資外匯觀點〉市場已為經濟復甦定價 疫情再爆發恐打亂反彈步伐

歐洲和美國新冠肺炎病例激增以及美國經濟刺激計劃缺乏進展下，資金逃離風險市場，避險買盤提振美元表現，美元指數站上 93 後，周二亞洲盤交易時間小幅回跌至 92.90，現貨黃金則持穩小幅反彈至 1903 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國單日新冠肺炎確診人數創下新高，美國總統川普的白宮幕僚長梅多斯卻表示，「美國不會控制疫情」，一度引發市場擔憂，但梅多斯也強調「我們將獲得疫苗、找到有效治療和其他緩解方式」。

CMC Markets 策略師 Michael McCarthy 表示，市場已經在為非常強勁的經濟反彈定價，但新的疫情爆發及可能出現的兩次探底衰退，都直接與此一假設相矛盾 ，恐怕市場將面臨挑戰。

荷蘭國際集團 (ING) 首席國際經濟學家 James Knightley 說，隨着對第二波疫情的擔憂加劇，且美國沒有新的支撐家庭的刺激措施，經濟復甦將受到質疑。

Aegon 資產管理近幾個月來一直在降低投資組合的風險，宏觀策略師 Frank Rybinski 表示，目前正處於第二波疫情階段，在疫情消退前，市場就像被烏雲籠罩著。

I.G. Group 外匯策略師 Christopher Vecchio 表示，目前來看，11 月 3 日之前不太可能宣布任何新的刺激方案，市場將在短期內保持區間波動。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據顯示，投機者仍在做空美元，不過做空合約數量在過去幾周有所下降。BMO Capital Markets 匯市分析師 Stephen Gallo 表示，股市愈堅挺、2 年期和 10 年期的殖利率曲線愈陡峭，就愈導致美元走弱。

此外，摩根士丹利指出，歐元兌美元走勢依然對美元走勢非常敏感，相信風險情緒的回升將會弱化美元，未來數周歐元兌美元有望上看 1.20。該行周一的持倉報告顯示，已新建歐元兌美元多頭部位，買進價位 1.1822，目標 1.2200，停損點設在 1.1760。