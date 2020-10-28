11月七大新制上路 住宿進擊券來了 危老小基地加碼容獎

時序進入年底，11 月又有多項財經、民生新制即將上路，包括接棒國旅熱潮的 500 元「住宿進擊券」、危老小基地加碼給予 2% 容積獎勵等，與民眾生活息息相關，《鉅亨網》幫讀者整理出七大新制不可不知。

500 元住宿進擊券限量千萬張

交通部安心旅遊補助方案 10 月底截止，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊 2.0」，號召全台 500 家旅宿業者，提供 1000 萬張面額 500 元的住宿進擊券，從 11 月起至明年底止，每人不限使用次數，預估將促成 10 萬旅客入住，創造至少 5 億元觀光產值。

和泰共享計程車 11/19 上線

和泰車 (2207-TW) 進軍共享計程車市場，旗下和泰聯網公司投入「附駕型共享汽車」服務領域，將成立 Yoxi 計程車隊大平台，採 App 叫車服務，11 月 19 日正式上線，估吸引 1000 台加入，一般個人只要是 5 年內的 Toyota 汽車，且擁有執照，即可申請加入，和泰車計畫三年內全台布建完成，同時挾集團資源之力，規模達 5000 台車時即可損益兩平。

危老小基地容獎 2% 即將上路

內政部通過「危老容積獎勵辦法」修正草案，針對被建築完成基地包圍的 200 平方公尺 (約 60.5 坪) 以下小基地，客觀條件已無法整合，且鄰接屋齡均未達 30 年的合法建築物基地者，給予基準容積 2% 的容積獎勵，盼增加誘因加速危老重建，11 月將正式公告實施。

台灣豬標章 11 月開放申請

政府明年將開放含萊克多巴胺美豬及 30 月齡以上的美牛進口，農委會 9 月底已完成台灣豬標章票選，11 月將開放第一階段申請作業，具商業登記或稅籍登記的 12 萬家餐飲業者都能提出申請，12 月將進行試辦。未來若是貼上台灣豬標章，但卻不是使用台灣豬，可依《食品安全衛生管理法》標示不符規定，開罰 4 至 400 萬元罰鍰。

多項突破性新藥納入健保給付

健保署通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，其中，包括治療卵巢癌及三陰性乳癌、濾泡淋巴瘤及甲狀腺髓質癌等新成分新藥納入給付，以及生物製劑藥品擴增給付於「中度至重度尋常性天疱瘡」，待行政程序完成，將於 11 月生效。

十年一度人口普查可網路填報

十年一度的人口及住宅普查 11 月起即將登場，行政院主計總處呼籲民眾全力支持，以便作為中央和地方政府擬定政策及公共建設的參考依據。除了過去的紙本填報外，11 月 1 日起也開放網路填報，可參加抽好禮，最高獎項為 10 萬元禮券，另有 300 個千元名額；11 月 8 日起至 30 日將進行實地訪查，動員約 1.6 萬名普查人員，抽樣訪問 120 餘萬家戶。

屏東公共自行車改採累積制

屏東公共自行車 Pbike 營運屆滿 6 周年，總計使用人數突破 335 萬人次，但每年虧損逾千萬元。屏縣府宣布，11 月 1 日起調整費率，改採累積制，以 30 分鐘為一級距，前 30 分鐘免費，之後的每 30 分鐘開始收費，一卡通 10 元、信用卡 20 元。