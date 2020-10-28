住宿進擊券現折500元 11月接棒國旅補助 七大Q&A一次看懂

交通部安心旅遊補助方案將在 10 月底到期，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊 2.0」，號召全台 500 家旅宿業者，提供 1000 萬張面額 500 元的「住宿進擊券」，希望維持秋冬國旅的熱度，預估促成 10 萬旅客入住，創造至少 5 億元觀光產值。

以下是《鉅亨網》整理出的住宿進擊券七大 Q&A

Q1：使用期限？

2020 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

Q2：使用對象？

國內自由行旅客 (散客)，外國人也可使用

Q3：使用步驟？

1. 上安心遊 2.0 活動官網查詢

2. 旅客直接向參與的店家訂房

3. 入住前至官網登錄資料 (姓名、電話、E-mail、住宿時間、住宿縣市、旅宿名稱)

4. 收到系統寄發的 E-mail 通知信件

5. 出示 E-mail 確認身分即可折抵住宿費 500 元

Q4：使用次數？

每人不限使用次數

Q5：是否需要上傳身份證件？

不需要上傳

Q6：能否與政府的優惠方案併用？

可與中央或地方推出的優惠併用，如台北市政府補助 800 元、業者再補助 500 元，旅客總計可享有 1300 元的折扣。

Q7：有哪些合作旅宿業者？

北中南東及離島目前已有 400 家旅館、民宿、飯店參加活動，包括知名的福容大飯店、力麗觀光集團、香城飯店集團、福泰飯店集團等 10 家連鎖業者，詳細名單請上安心遊 2.0 官網查詢。