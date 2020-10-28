台防疫有成 逾半數CEO對未來三年景氣有信心

進入後疫情時代，政府積極推動振興刺激經濟，根據 KPMG 安侯建業調查，56% 的台灣 CEO 對未來三年「國內景氣發展」深具信心，KPMG 安侯建業主席于紀隆認為，超過半數 CEO 對台灣經濟有信心，原因應與防疫完善有關，加上過去幾年企業營運模式持續創新，讓企業對國內景氣發展更具信心。

KPMG 針對疫情前後對 CEO 的信心調查發現，全球、亞太與台灣 CEO 雖然信心度受疫情影響而同步下滑，但仍有近 5 成的受訪 CEO 對未來 3 年「國內景氣發展」具有信心，其中台灣 CEO 的信心指數更高達 56%。

調查指出，疫情爆發後仍有 38% 的受訪 CEO 看好營運展望，認為企業今年營收將去年增加，另有 22% 預期今年營收與去年相比將呈現持平表現。

調查也發現，企業認為後疫情時代影響台灣企業的五大風險，包括「國家屬地主義風險」(28%)、「新興 / 顛覆性科技風險」 (20%)、「供應鏈風險」 (18%)、「人才風險 」(12%)、「營運風險」(10%)。

KPMG 表示，前述五大風險中又以供應鏈風險 (18%) 與人才風險 (12%) 分別躍居第三與第四大風險。

另外，78% 的台灣受訪 CEO 認為疫情爆發後企業需重新思考全球供應鏈布局，比重高於全球 (67%) 與亞太 (73%) 調查結果。

KPMG 安侯建業執行長曾國禓表示，美中貿易戰使全球經濟遭逢嚴峻挑戰，加上突如其來的疫情，在在突顯全球供應鏈問題及其脆弱度，過去的規模經濟優勢國家集中化已逐漸被削弱。

曾國禓認為，為避免斷鏈危機企業應開始重新思考風險控管，甚至考慮「在地生產、短鏈調整」，這都是未來供應鏈管理的方式之一。