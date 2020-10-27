〈台股盤後〉量縮小跌整理 中小股躍出穩多頭士氣

台股今 (27) 日無畏美股大跌，隨著亞股普遍處小跌震盪，加權指數以下跌約 40 點開出後呈狹幅整理，但仍有不少中小型股躍出，有效維繫多頭人氣，終場收在 12875.01 點，下跌 34.02 點，成交值再縮至 1573.17 億元，法人指出，盤面上以個股財報表現為主，搭配類股輪動，尤其次族群輪動加快，成為近期台股主流。

今日盤上人氣焦點再度由 DR 股接棒，多達 9 檔 DR 股漲停，也有不少各自表現的個股，威盛、千興、生華科、東和、中福和麗正漲停，藥華藥、力旺反彈超過 7%，日勝生、潤泰新、正隆漲逾半根停板，華冠、松瑞藥、圓剛和南帝漲 4% 之多。

從細族群來看，中小太陽能股表現不俗，元晶大漲超過 6%，茂迪漲逾 4%，國碩、太極和安集漲逾 2%，達能漲近 2%。

二線塑化股再度走揚，台達化大漲超過 9%，國喬和台聚漲逾 3%，華夏、亞聚、聯成、台塑和南亞維持紅盤上。

而權值股漲跌互見，台達電大漲 4%，聯發科、聯電、可成、正新、遠傳、中華電、瑞昱維持紅盤上，不過，日月光投控跌逾 2%，緯穎、南亞科、統一超、統一、國巨、中信金、中租 KY、富邦金、大立光、永豐金、國泰金、玉山金和台積電遭壓在盤下。

本周市場聚焦國內多場重量級法說會，包括聯發科、譜瑞 - KY、穩懋、友達等，使市場觀望氣氛濃厚，多空均按兵不動，統一投顧指出，距離美國大選僅剩 6 個交易日，選前紛擾加重。

元大投顧進一步表示，蘋果、亞馬遜、超微等大型企業將陸續公告財報，短期台股受制動能擴增不易。

而國泰投顧也提醒，美國大選將至，觀察最近 8 次美國選前平均 10 天上漲機率有 63%，惟最近二次的選舉，選前均回檔整理，而過去選後 10 天上漲機率僅有 38%，市場觀望氣氛濃。