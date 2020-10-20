〈盛群新品發表會〉陸廠產能取得不足供貨不順 已受惠迎轉單

晶圓廠產能吃緊情況吹起一波轉單潮，據悉，中國中小型 MCU 業者受到排擠效應影響，無法取得足夠晶圓，下游終端客戶為求晶片供貨穩定，已轉向找台廠拿貨，盛群 (6202-TW) 總經理高國棟今 (20) 日就證實，確實接獲轉單，台 IC 設計廠將迎來一波轉單商機。

由於 MCU 應用面廣泛，中國中小型 MCU 廠百花齊放，但近期晶圓廠產能供應吃緊、醞釀漲價，且供貨以大廠為主，中小型 MCU 廠商產能遭到排擠、供貨不順，下游客戶為求供貨穩定，已轉向找台廠下單。

台 IC 設計業者就指出，台廠與晶圓代工多為長期合作關係，產能吃緊時仍可取得足夠的供應，相比之下中國中小型廠商晶圓需求不穩，在晶圓代工產能吃緊時，產能取得自然就會面臨排擠效應。

高國棟今日也證實此事，並指出，8 吋晶圓產能相當滿，盛群除了維持與晶圓廠的緊密關係外，也開始與供應商協調明年晶圓供應，期望能拿到比今年多 1-2 成的量，預計產能吃緊狀況將延續至明年上半年。

高國棟也表示，明年起，供應商將調漲代工價格約 1 成，盛群也將透過提升製程技術，增加每片晶圓產出顆數，緩解漲價壓力。

盛群目前產品多在 8 吋晶圓廠投片，比重達 9 成，6 吋廠則約占 1 成，供應商包括聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、旺宏 (2337-TW) 與漢磊 (3707-TW) 等。