美大選+超級財報周兩大因素 觀望氛圍台股震盪整理

美國大選倒數計時，伴隨時序進入超級財報周，受觀望氛圍影響台股高檔反壓，投信認為，隨著美國總統大選逼近，加上台股美股雙雙進入超級財報周，預期盤勢將持續陷入高檔震盪格局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期延續美國大選前觀望氣氛，大盤呈現窄幅震盪，加上時序上也將步入台、美重要財報周，導致市場持續觀望網，進而壓抑交投動能。

廖哲宏指出，今年的低基期仍有相當程度支撐明年的高成長，除反應部分延後、但不會消失的消費需求，支持疫情後的營收表現外，也意味油價相關類股有望受惠低基期後、需求陸續回升，獲利狀況也有望改善。

至於近期主導市場話題的蘋果新機，廖哲宏表示，iPhone 新品最大改變在於升級成 G，可關注市場預期的換機潮熱度，目前仍看好晶圓代工、半導體設備與 IC 設計產業表現，新款 iPhone 相關供應鏈；在非電方面，看好 2021 年受惠經濟回升的相關族群。

富蘭克林華美投信認為，除電子族群外，傳統類股中長期看好政策推動的環保節能減碳、風力發電等議題，而隨著消費旺季來臨，貨運需求供不應求，貨運報價持續上漲，而也因國外疫情挑戰仍嚴峻，像是居家防疫、健身器材、自行車、電子商務類等亦為布局重點。

展望後市，廖哲宏表示，預估明年企業獲利成長超過雙位數，基本面正向不變，所以關注焦點還是在美國選舉與疫情變化兩個關鍵變數上，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。

