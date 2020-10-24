〈熱門股〉大同恢復一般交易 股價周漲幅近3成

大同 (2371-TW) 由三圓建設董事長王光祥為首的市場派拿下經營權，且終止全額交割恢復一般交易，激勵股價帶量上攻、重回 20 元關卡，本周大漲近 3 成，寫下近 5 個月來高點。

大同本周召開股臨會、全面改選 9 席董事，由市場派拿下 5 席董事、2 席獨董；公司派則拿下 1 席董事及 1 席獨董，大同經營權確定變天，市場派正式入主大同董事會，百年老店經營權宣告易主。

大同董事會預計下周四 (29 日) 前舉行，市場派將按照先前計畫，推選台苯董事長、東森電視董事長林文淵擔任大同新任董事長，再向經濟部登記。

對於未來大同資產開發，成為外界關注焦點，對此，王光祥強調，大同雖有龐大土地資產，其中北市中山北路的土地最為重要，不過該土地資產屬於國家資源，不會馬上開發，此外，位於大安區的芙蓉大廈，因目前仍持續有出租，短期也同樣不會開發，未來則擬依循政府祭出的舊大樓政策進行改建。

王光祥認為，董事名單中具備營建、機電、管理等背景的專業人士，加上林文淵在產業具有豐富經驗，預期未來營運將可繳出亮眼成績單，此外，未來公司所有資訊都將透明化，讓股東了解大同的營運動向。

現任董事長林郭文艷則發聲明表示，將一如往昔與大同經營團隊，全力守護國安、資安與大同的百年基業，目前大同持續營運、員工安定，是最急迫且重要的課題。