台股周線收紅 上市公司市值收復39兆關卡

蘋概股後繼無力，台股叩關「萬三」遇壓拉回，但仍守住 5 日線，單周上漲 148.45 點，上市公司市值重回 39 兆，投信表示，適逢超級財報周與美國總統大選登場，大型權值股表現將牽動盤勢表現，預期大盤將持續震盪整理。

台股本周上漲 148 點，推升上市公司總市值回升至 39 兆 3078 億元，富蘭克林華美投信表示，本周適逢超級財報周，大型權值股表現備受注目，台股主要仍由科技半導體類股領軍下檔有限，建議投資人挑選具業績支撐的個股，亦可多元產業配置，以分散風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台灣經濟在第 2 季落底後，目前持續朝復甦之路前進，但因美國總統選舉與超級財報周登場，市場難免因消息面變化，影響股價波動與投資信心。

觀察目前盤勢，主要仍由電子類股像是半導體、晶片 IC 設計、印刷電路板 PCB、高速運算與雲端類等領軍，另外前 3 季仍因疫情影響，居家防疫概念股如健身器材、自行車類等訂單可望持續受惠。

周書玄指出，美國總統大選選情膠著，實際開票結果仍待 11 月 4 日選後結果公布，才塵埃落定，但不論誰勝出，美股將回歸基本面格局，市場只怕會有選舉結果遲遲不能確定之變數。

另外，傳統類則看好政策推動的環保節能減碳、風力發電等議題，為中長期趨勢；而消費旺季來臨，貨運需求供不應求，貨運報價持續上漲。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，美國總統大選前，台股大盤仍難脫離震盪整理格局，投資人於選前布局操作應該選股不選市，並留意波動風險，建議選擇具業績成長、股價修正後具投資價值者，可逢低分批加碼，並避免重押單一產業。