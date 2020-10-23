遠距需求帶動 9月批發業營業額年增8.2% 創單月新高

經濟部今 (23) 日公布 9 月批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長黃偉傑表示，在遠距商機帶動記憶體需求成長下， 9 月批發業連四紅，單月營業額達 9521 億元，月增 8.1%、年增 8.2%，為歷史單月新高，零售、餐飲業營業額則較上月下滑，但仍雙雙創下歷年同期新高。

從細項來看，機械器具批發業受遠端需求應用，帶動記憶體銷售成長，年增 11.1%，藥品及化粧品批發業也因新藥上市，年增 15.8%，僅服飾品批發業仍受疫情影響，年減 6.2%，統計第 3 季批發業營業額達 2 兆 7379 億元、年增 2.8%。

零售業方面，9 月營業額達 3206 億元，月減 4%、年增 2.9%，其中，受惠週年慶、電商 99 購物節促銷活動、佳節贈禮效應，百貨公司、電子郵購業年增皆逾 1 成，分別達 10.6%、11.9%，但燃料零售業受汽柴油價格仍較去年下滑，年減 14.5%，統計第 3 季零售業營業額為 9907 億元、增 4.6%。

統計處進一步分析，在宅經濟發酵下，民眾消費習慣改變，加上廠商積極優化網站銷售服務，帶動網路銷售額持續成長，第 3 季零售業網路銷售額達 828 億元、年增 20.3%，占整體零售業營業額約 8.4%，年增 1.1 個百分點。

9 月餐飲業營業額則為 647 億元，月減 12.2%、年增 0.3%，其中，餐館業因適逢百貨公司週年慶帶來集客效應，年增 2.1%，但外燴及團膳承包業，仍受各國邊境管制衝擊空廚，年減 29.4%，統計第 3 季餐飲業營業額達 2078 億元，年增 0.9%。