〈台股盤中〉蘋概三王助威開小高 打帶跑戰術趁勢拉黑大盤

蘋果 iPhone 12 今 (23) 日開賣，在蘋概三王助威之下，台股開盤上漲 28.09 點，以 12945.12 點開出，但是由於上檔「萬三」關卡賣壓沉重，法人打帶跑戰術出籠，加權指數也翻黑震盪，盤面上靠題材股、銅板股輪動，陷入 12900 點保衛戰。

蘋概三王台積電、大立光、鴻海皆開小高盤，但是盤中台積電、鴻海已經由紅翻黑，唯獨股王大立光勁揚超過 1.5% 一枝獨秀，由於 iPhone 12 開賣，其餘蘋概股也有所點火，華邦電因為傳出獨吃 iPhone 12 大單，今日強登 17.4 元漲停板，股價創 8 個月新高；此外，買盤明顯聚焦位階低的新蘋概股，包括力麗、興能高等都表現不俗。

綠電題材火熱，太陽能、風力發電齊揚，其中，太陽能族群的中釉一度強攻亮燈漲停，國碩、聯合再生、碩禾、安集、康舒、鼎元等都上漲 2-3% 不等；風電族群部分，華城勁揚超過 5%，新光鋼、恒耀、力麒、亞力、中興電等都很搶眼。

今天資金也明顯轉進強勢銅板股，福華飆到漲停，台橡漲逾半根停板，陽明、長榮、長榮航、同泰、榮成、華東等都活蹦亂跳。

台股今天開高走低，上漲家數多於下跌家數，但呈現中小型股買盤積極，大型權值股普遍熄火，預估成交量持續量縮，使得大盤儘管下跌也跌不下去，多頭力拚守住 12900 點大關，預估在美國總統大選前都會震盪盤整。