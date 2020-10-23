美國大選十月驚奇 終極辯論前川普又被爆猛料

美刺激方案大選前「無望」，英鎊暴漲 195 個點

在 10 月 21 日，受到美國白宮與民主黨沒有達成刺激方案的影響，美國三大股指繼續回落，標普 500 收跌 0.22%、納斯達克指數跌 0.11%。本週，標普 500 累積跌幅 1.38%、納指 - 1.58%。

目前，市場對大選前兩黨達成協議的預期較低，但選舉結果明朗後任何一黨都會盡快推出刺激計劃。

預計美國股市在大選前不會大幅下跌，而是更傾向於區間震盪等待選舉結果。但是，如果美國大選結果出現爭議而加大美國政治風險，美股將會出現一波大幅下跌走勢。

白宮辦公廳主任表示，白宮和民主黨領袖接近達成抗疫刺激協議，但在 11 月大選前可能無法出台相關法案。

而早前，參議院共和黨推動了 5000 億美元刺激方案的投票，但最終宣告失敗。

隔夜，美元指數收了連續第四根陰線，創 9 月 2 日以來新低，本周美指累積下跌 1.03%。



美元指數下跌，提振了黃金，金價上漲 17.29 美元，一度站上 1920 美元 / 盎司。雖然臨近大選市場持觀望態度，但只要黃金維持在 1900 美元 / 盎司上方，預計會有越來越多的投資者做多黃金，讓黃金繼續震盪上漲。

前天，英鎊 / 美元上漲 1.51%，一度向上突破 1.31 關口，漲幅為今年 3 月 26 日以來最大。



英國政府表示，初步階段的談判期為 10 月 22-25 日。歐盟脫歐談判首席代表表示，歐盟與英國的貿易協議 “觸手可及”。



英國政府與歐盟談判代表的講話提升了市場對年底前雙方達成貿易協議的預期。



但從 1 個月英鎊 / 美元隱含波動率來看，市場看空英鎊的情緒正在上升。建議大家，在脫歐前景明朗前不要重倉英鎊，因為目前暴漲或暴跌的概率都很高。

英鎊 / 美元隱含波動率

最後辯論前，川普被爆猛料

美國當地時間 10 月 22 日晚上 9 點至 10 點 30 分，美國總統候選人最後一次辯論大賽將在田納西州納什維爾市舉行。



截止 10 月 21 日，拜登的全國平均民調支持率為 50.6%、川普 43.1%，拜登領先 7.5%。

RCP 民調

根據 Gallup 民調顯示，民眾對川普作為總統的贊同率降至 43%。

川普贊同率

同時，民眾對川普任期內的經濟信心自新冠疫情以來一直處於負值。

川普任期內的經濟信心指數

本屆美國總統大選，最引人矚目的是雙方不斷「爆料」，可以說本次美國大選已經變成「爆料大會」了。

第一次辯論大賽前，川普被爆「逃稅漏稅」，拜登被爆串通烏克蘭。本次辯論大賽前，拜登兒子亨特被爆料「貪污」，川普被爆繳納大量稅收給中國。

2016 年大選，川普憑借希拉蕊郵件門贏得大量選票，而本屆選舉，《紐約時報》似乎成為了川普連任的「絆腳石」。

根據《紐約時報》，川普在中國、英國和愛爾蘭擁有三個銀行賬戶，這些外國賬戶沒有出現在川普必須列出個人資產的公開財務披露中。

川普在中國的賬戶由川普國際酒店管理有限公司持有。稅務記錄顯示，2013 年至 2015 年，該公司共繳納了 18.8561 萬美元的稅款。

同時，川普集團在中國有 5 個子公司，從 2005 年開始川普註冊了 38 個商標，伊萬卡註冊了 75 個商標。也就是說，川普集團從 2005 年開始就在中國做生意。

2016 年和 2017 年，川普在菲律賓、印度和土耳其等地的海外營業收入為 7300 萬美元。川普在印度繳稅 14.54 萬美元，菲律賓繳稅近 15.7 萬美元，但在相同的時間段，他在美國僅繳納了 750 美元聯邦收入稅。

川普通過將賺錢的企業與賠錢的企業來組合，通過這種方式，川普集團就能夠保護寫字樓物業和「學徒」節目等高利潤業務合理避稅。

此外，《紐約時報》表示，川普律師朱利亞尼關於拜登的通烏門信息是從一個俄羅斯間諜獲取，這可能間接證明了川普團隊傳統俄羅斯影響美國大選。

選舉結果可能發生的情景

今年，受到新冠疫情的影響，郵寄選民可能創下歷史新高，《紐約時報》預計郵寄投票約為 8179 萬。

這意味著開票時間將比以往更長，可能從 11 月 3 日選舉當日一直延遲數日或者數周。對此，川普和部分共和黨人對郵寄投票的可信度質疑，川普可能會拒絕接受選舉結果。

如果各州無法在 12 月 8 日選舉人投票日前確定其選舉人，國會不一定要接受該州的選舉結果。

根據美國憲法規定，如果最終川普與拜登沒有一個活的 270 個選舉人票，新選出的眾議院最晚將在 1 月 6 日決定總統人選。

川普提名的大法官巴雷特預計會先在 10 月 22 日在參議院司法委員會通過。參議院很有可能在 10 月 25 日全體議員表決通過。

這意味著，大選前保守派在最高法院很有可能擁有 6 個席位，這對如果川普就大選結果上訴最高法院至關重要。

本屆大選結果可能出現三種情景：

第一，川普領先，拒絕承認逾期寄達的選票，川普直接宣佈勝選。眾議院民主黨可能投票反對，美國政治風險上升，利多黃金。

第二，拜登略微領先，川普將宣稱郵寄投票造假，拒絕承認敗選並上訴最高法院。川普可能勝訴。

這樣的話在法院最終決定之前市場劇烈波動，市場避險情緒上升，但法院決定公佈之後恢復平靜。

第三，11 月 3 日機票顯示拜登大幅領先，即便只計算現場投票川普也落後較多，完全沒有迴旋的空間，川普只能被迫承認敗選。

在這種情況下，市場避險情緒下降，利空黃金。

總體而言，目前市場對股市和黃金處於觀望轉台也是情有可原，因為上述三種結局對市場的影響截然不同。

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