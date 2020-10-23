〈每日外資外匯觀點〉大選前難傳好消息 拋售美元還未結束

美國大選最後一場辯論會在今早落幕，川普和拜登聚焦疫情、國家安全等議題辯論，期間美元指數進一步上漲站上 93 整數關卡，現貨黃金也上漲至 1905 美元，辯論過後，市場短期內將持續關注美國財政刺激談判的進展。

美國上周初請失業金人數降至 78.7 萬人，為疫情爆發初期以來的新低，降幅大於預期，儘管仍維持在高水平，但暗示隨着之前財政刺激措施的提振作用消退，就業市場放緩，經濟也從疫情中復甦。

不過歐洲的疫情擴散則令人擔憂，歐洲單日新增新冠確診病例數量 22 日首次突破 20 萬，西班牙成為首個感染人數超過 100 萬的西歐國家，全球市場謹慎情緒升高，美元似乎從中受益，美元指數自八周來的低點反彈，重新站上 93。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 表示，在歐洲疫情再次爆發下，歐洲央行將別無選擇，只能降低利率，歐元近期走強顯得不合理，將密切關注周五公布的歐元區 PMI 數據，並預期此數據可能引發歐元更大幅度下跌。

MRB Partners 策略師 Prajakta Bhide 說，目前還看不到疫情結束的跡象，美國經濟需要持續數月的額外財政支持，並透過及時批准醫療方案，以確保明年經濟持續成長。

Lien 認為，在美國大選結束前，可能會傳出更多壞消息，至少可能不會有什麼好消息，這將促使投資人拋售美元。

德國商業銀行外匯分析師 Esther Reichelt 表示，美國總統大選進入倒數第 12 天，在大選結果確公布前，不宜過度單向押注歐元兌美元的多空。