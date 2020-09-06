〈觀察〉分食全球30兆美元商機 台灣永續投資將起飛

近年來全球掀起永續投資浪潮，全球投入永續投資資金已超過 30 兆美元，台灣 ESG 基金規模的排行在亞洲已是除日本之外第二大。隨著公司治理 3.0 已經上路，此計畫不只是讓上市櫃公司遵循的「教條」，還將於明 (2021) 年設置永續板，有助吸引永績投資或責任投資的資金活水錢進台灣，搶食全球正夯的 ESG 商機，也宣示台灣永續投資將起飛進入另一段新里程碑。

據統計，全球投入永續投資資金已超過 30 兆美元，目前香港、南韓都已有社會債、綠債相關投資板塊，台灣為了提升企業永續發展，除了現行的綠色債券，設置永續板後還將發行可持續發展債券、社會債券，一旦成立，可望成為亞洲第三個永續發展債券市場。

ESG 代表環境 (Environmental)、社會 (Social )、公司治理 (Governance)，指的是在投資過程中，除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。尤其據 Morningstar 統計，今 (2020) 年第一季疫情期間，全球整體基金流出 3847 億美元，但全球 ESG 基金卻反而淨流入 456 億美元，疫情危機更突顯投資人重視永續經營的企業投資。

全球納入 ESG 篩選因子的投資規模於 2019 年總資產規模已達 86 兆美元，年成長達 22%。近年全球 ESG 投資風潮崛起，目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國，皆立法推動逾 9 兆美元的退休基金納入遵循 ESG 的相關標的，牽引全球資金流向。

我國現行「臺灣永續指數」已有 ETF、期貨、主動式基金等多元商品應用，連結指數的資產規模已超過 400 億元，期交所也順應推動「臺灣永續期貨」，以「臺灣永續指數」為標的，提供投資人交易、避險、投機的新機會。

此外，綠色債券也是近年積極推動政策指標，2017 年時，綠色債券開始於 OTC 交易，除了綠色債券，近年來商品面擴大至資產證券化商品、外國人來台發行的專業板新台幣債券，以及伊斯蘭固定收益證券；截至 8 月 25 日止，綠色債券累計流通在外檔數為 37 檔，發行餘額為新台幣 1068.67 億元，估計年底前綠債還有超過 200 億元發行規模。

除了上述永續投資範疇，金管會在 8 月底公布公司治理 3.0 時，也宣布明年將建置永續板，等於讓永續投資更完整進階，而商品規劃方面將以發行永續發展債券再逐步掛牌 ESG 指數等。其中，永續發展債券是近幾年新定義的金融商品，包含綠色債券、可持續發展債券、社會債券等三大項。

而據規劃，今年第四季櫃買中心就有機會推出首檔可持續發展債券，明年進一步發行社會責任債券，屆時將整合綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，建立永續發展債券市場專板。

其中，可持續發展債券近年在歐洲快速發展，相較於綠色債券，可持續發展債更著眼於減緩氣候變遷等環境議題，可持續發展債同時包括對人與社會的關懷，其資金用途必須全部用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫。根據彭博資訊資料，截至 2020 年 8 月 25 日止，全球已發行的可持續發展債券共 236 檔，金額約 1104.7 億美元。

至於社會債券，因大多訴求解決社會議題，故多由具官方色彩的單位發行。以南韓的社會債為例，即由一家類似美國房地美的官方房貸公司發行，籌得資金用於辦理平價住宅貸款。目前櫃買中心已完成可持續發展債券條例，將報金管會證期局以待核准，明年將進一步完成社會債券條例規畫。

社會大眾對於氣候變遷、永續議題的關注已反映於投資行為上，也帶動 ESG 投資的蓬勃發展，台股過去以高殖利率吸引外資錢進台股，但未來可望憑藉公司治理引資，亦有助解決壽險業資金過度外流海外的問題，永續投資將成為台灣資本市場的新浪潮。