台美BTA談判美方還沒準備好 經長：2年內實現機會大

政府宣布美牛豬解禁後，外界相當關注台美雙邊貿易協定 (BTA) 的談判進度，經濟部次長陳正祺今 (22) 日表示，根據目前掌握訊息，美國自由貿易代表署 (USTR) 認為「現在還沒準備好」，並不是不談；經濟部長王美花則認為，在一、兩年內實現的機會很大，但要看適合的時機與條件。

行政院長蘇貞昌在行政院會上表示，全球經貿情勢快速變化，供應鏈重組已不可逆轉，美方積極推動「製造業重返美國」，而台灣在高階硬體製造上，擁有不可取代的關鍵優勢，深化台美經濟合作，共同推動供應鏈重整，是現階段政府最重要的施政項目之一。

會後記者會上有媒體詢問，USTR 是否未打算跟台灣磋商簽署 BTA，陳正祺回應，USTR 認為現在還沒準備好，並非不跟台灣談，兩者非常不同。他表示，台灣多年來不斷推動雙邊貿易協定，目前的時間最好，經濟部會加把勁推動。

王美花今天前往立法院備詢，對於台美 BTA 談判時程，她認為，在 1、2 年內實現的機會應該很大，何時要初步交換意見，王美花則表示她不揣測，但台灣會盡力爭取機會。

蘇貞昌表示，行政團隊必須加速落實台美在「半導體、通訊、AI 等尖端科技產業」、「綠能及創新產業」、「健康戰備產業」及「開發全球市場」等四大策略性領域合作，盼進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

陳正祺進一步指出，我們正與思科進行 5G 開放網路研究，Google 和亞馬遜也都在台灣設立研發中心，從這些案例中，可看出台美之間的合作不僅只有製造業，而是轉入下世代數位轉型方面的合作。