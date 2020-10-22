5G釋照規費收入進帳1422億元 我今年歲出歲入可望連4年賸餘

儘管今年稅收難逃短徵命運，但受惠 5G 釋照等非課稅等規費收入挹注，財政部國庫署統計，截至 9 月底止，中央政府總預算歲入累計共 1 兆 6997 億元，占全年預算數達 80.7%，占分配預算數也高達 105%，預估今年中央政府歲入歲出有望維持連續 4 年賸餘。

國庫署今 (22) 日公布中央政府總預算歲入執行結果，截至 9 月底止，累計歲入共 1 兆 6997 億元，較去年同期增加 1437 億元，其中 5G 釋照的規費收入就挹注國庫 1422 億元，大舉進補國庫收入。

國庫署副署長顏春蘭表示，前 9 月歲入，其中課稅收入 1 兆 2695 億元，較去年同期減少 368 億元；非課稅收入實收共 4302 億元，比去年同期增加 1805 億元。

顏春蘭進一步說明，今年證交稅與營業稅分別比去年同期增加 4242 億元、81 億元，但營所稅與貨物稅分別比去年同期減少 793 億元、68 億元，兩相抵銷後，前 9 月課稅收入仍比去年同期衰退。

至於非課稅收入部分，主要靠 5G 釋照權利金與世貿三館地上權權利金進帳，其中 5G 釋照就貢獻國庫 1422 億元，世貿三館權利金也有 313 億元入帳。

顏春蘭表示，今年歲入主要來自於非課稅收入優於預期挹注，彌補課稅收入短少的缺口，預期應能勉力達成預算目標，但考量全球疫情尚未平息，國際政經情勢變數仍多，因此仍密切觀察對歲入的影響。