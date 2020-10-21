柯文哲：大巨蛋明年完工 環狀線拚任內全線開工

台北市長柯文哲任期倒數 2 年 2 個月，今 (21) 日前往議會施政報告時，首度透露大巨蛋預計在明年完工，但周邊工程包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等仍要處理；至於捷運環狀線南北環段，預計明年 7 月開工，希望東環段也能在任內開工。

柯文哲下午前往議會報告明年度施政計畫及台北市總預算案，對於未來 2 年幾項重大工程建設，包括大巨蛋、北藝、北流南基地、環狀線南北環及東環段、市場、公宅等，柯文哲強調，將會加速開工。

停工逾 5 年的大巨蛋已在今年 8 月獲准復工，柯文哲表示，預計明年將完工，但是有很多周邊工程要做，包括光復南路、忠孝東路、菸廠路等。

台北流行音樂中心北基地已經完工啟用，柯文哲進一步指出，北流南基地預計明年 10 月也將完工；北藝中心將於明年 4 月竣工，預計 1 年內開幕。

至於捷運環狀線部分，柯文哲指出，南北環段預計明年 7 月開工，東環段已經在交通部，希望能趕在任期內開工，這樣就可以整個環狀線一起進行。

此外，文山興隆、文山樟新水岸、和興水岸社宅、南港小灣、萬華青年二等公宅，將於 2021 至 2022 年陸續完工。環南、成功、南門與北投等市場改建，明、後年也將加速開工，但無法在柯文哲任內完工。